بعد غداً.. جامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان "تعزيز قيم الاقتصاد الأخضر للطلاب"

تنظم جامعة أسيوط ندوة تحت عنوان "تعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لطلاب جامعة أسيوط"، وذلك ضمن فاعليات المنتدى البيئي الثاني بالجامعة. ستعقد الندوة صباح بعد غدٍ يوم الثلاثاء، الموافق 21 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بمركز المؤتمرات في القاعة الثمانية بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.

سيتم تنظيم الندوة بالتعاون بين مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية ووحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة أسيوط. وتستهدف هذه الندوة طلاب الجامعة لتعزيز الوعي بأهمية الاقتصاد الأخضر وتوضيح دوره في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة.

تأتي هذه الندوة في سياق رؤية جامعة أسيوط للمساهمة في تطوير المجتمع والحفاظ على البيئة. وتهدف إلى تعزيز الفهم والوعي بأهمية تبني قيم الاقتصاد الأخضر بين طلاب الجامعة، وتوفير الفرص والأدوات اللازمة لتطبيق تلك القيم في الحياة اليومية والاحترام البيئي.

تعدّ الندوة فرصة للمشاركين للتفاعل والتواصل مع خبراء في مجال الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة. كما ستقدّم الندوة فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات وتبادل الخبرات والأفكار حول النقاط ذات الصلة.

ندوة بعنوان "تعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لطلاب جامعة أسيوط"

تشمل جدول أعمال الندوة محاضرات توعوية وجلسات نقاش وورش عمل متنوعة تغطي مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر ودوره في المجتمع. وسيتم توجيه الندوة من قبل الدكتورة اسماء جابر مهران، نائب مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، والدكتورة علي كمال معبد، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.

تفتح الندوة أبوابها لجميع طلاب جامعة أسيوط والمهتمين بموضوع الاقتصاد الأخضر. ومن المقرر أن يكون الحضور مجانيًا.

يعتبر تنظيم هذه الندوة إجراءً هامًا يسهم في تعزيز الوعي البيئي وتشجيع طلاب جامعة أسيوط على اتخاذ إجراءات للحفاظ على البيئة وتبني قيم الاقتصاد الأخضر. ومن المتوقع أن تسهم الندوة في تعزيز دور الجامعة في المساهمة في تنمية المجتمع والحفاظ على البيئة للأجيال ال

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز قيم الاقتصاد الأخضر لدى طلاب جامعة أسيوط وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة. ستشمل الندوة محاضرات عن المفاهيم الأساسية للإقتصاد الأخضر، وأمثلة عملية عن الجهود التي تبذلها الجامعة في هذا الصدد.

سيشارك في الندوة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، حيث سيقدمون للطلاب نصائح واستراتيجيات للمساهمة في تطبيق مبادئ الاقتصاد الأخضر في حياتهم اليومية ومستقبلهم المهني. كما سيقدمون نماذج ناجحة لمشاريع اقتصادية تعتمد على تقنيات ونماذج الاقتصاد الأخضر.

يأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود جامعة أسيوط في توعية وتثقيف طلابها حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة. فالجامعة تؤمن بأن الجيل الشاب هو قادة المستقبل ويجب تمكينهم من فهم وإدراك أهمية الاقتصاد الأخضر وتطبيقه في حياتهم اليومية وأعمالهم المهنية.