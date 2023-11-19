غدا.. جامعة أسيوط تنظم ندوة بعنوان "الجرائم البيئية تهديداً لمستقبلنا"

تنظم جامعة أسيوط غداً، ندوة بعنوان "الجرائم البيئية تهديداً لمستقبلنا" في إطار المنتدى البيئي الثاني بالجامعة. ستقام الندوة في العاشرة صباحاً بتاريخ 20 نوفمبر الجاري، في قاعة رقم ثمانية بالمبنى الإداري الخاص بجامعة أسيوط.

وسيتم ترأس الندوة من قبل الدكتورة اسماء جابر مهران، أستاذ علم اجتماع الجريمة وعضو الفريق التنفيذي لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب التابعة لجامعة أسيوط.

وسيشرف على الندوة كلًا من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العاليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس المؤتمر.

وتأتي هذه الندوة في إطار التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومكافحة الجرائم البيئية التي تمثل تهديدًا للبيئة والمستقبل. وتهدف الندوة إلى توفير منصة لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا البيئية وكيفية مكافحتها وتقديم الحلول المبتكرة لتحسين الوضع البيئي.

ندوة بعنوان "الجرائم البيئية تهديداً لمستقبلنا"

من المقرر أن يشارك في الندوة باحثون وأكاديميون وخبراء في مجال البيئة والجرائم البيئية، وستتضمن الندوة عروضًا ومعارض وورش عمل تفاعلية.

وتهدف هذه الندوة إلى التركيز على أهمية حماية البيئة وتوعية المجتمع بمخاطر الجرائم البيئية. فالجرائم البيئية تمثل تهديدا حقيقيا لمستقبلنا وللبيئة التي نعيش فيها. فهذه الجرائم قد تتسبب في تلوث الهواء والمياه، وتقلص الغابات والمساحات الخضراء، وإلحاق أضرار بالحياة البيولوجية والزراعية، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على صحة الإنسان.

ومن أجل مواجهة تلك الجرائم البيئية، يجب أن نعمل جميعًا من خلال تعزيز الوعي والتثقيف البيئي. وتلعب الجامعات دورًا هامًا في نشر الوعي البيئي وتعزيز المعرفة في مجال حماية البيئة. وتعد جامعة أسيوط من الجامعات المتميزة التي تهتم بقضايا البيئة وتنمية الاستدامة.

سيشارك في هذه الندوة مجموعة من الخبراء والأكاديميين في مجال الجرائم البيئية وحماية البيئة. ستتناول الندوة مواضيع متنوعة مثل آثار الجرائم البيئية على البيئة والصحة العامة، وأهمية تشريعات حماية البيئة، ودور المجتمع والجهات المعنية في مكافحة الجرائم البيئية.

وتعتبر الندوة فرصة للتعرف على التحديات البيئية التي تواجهنا ومشاركة الخبرات والمعرفة في هذا المجال. علاوة على ذلك، فإنها تشجع على تعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للتصدي للجرائم البيئية.

نأمل أن تسهم هذه الندوة في نشر الوعي بأهمية حماية البيئة ومكافحة الجرائم البيئية في المجتمع، وتحفيز الجميع على تبني سلوكيات صديقة للبيئة. فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع للحفاظ على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة.

وتعتبر جامعة أسيوط إحدى الجامعات الرائدة في مجال حماية البيئة وتطويرها، وتسعى من خلال هذه الندوة وغيرها من الأنشطة البحثية والتوعوية إلى نشر الوعي والمعرفة حول الجرائم البيئية وأثرها السلبي على المجتمع والبيئة، وتعزيز الاهتمام بالحفاظ على بيئتنا لضمان مستقبلٍ أ