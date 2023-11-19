المباحث تعثر على أحد ضحايا عقار بورسعيد المنهار

عثر رجال الشرطة والحماية المدنية وجهاز الإنقاذ والطوارئ بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، على أحد ضحايا عقار منهار، أسفل الأنقاض في نطاق حي الشرق.

وتلقت الحماية المدنية إخطارًا بانهيار عقار سكني نطاق حي الشرق، فانتقل رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان انهيار العقار، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط العقار المنهار.

وتتواصل الجهود للبحث عن أي ناجين آخرين أسفل أنقاض العقار، بعدما كشف شهود عيان أن العقار كان تحت الترميم، وكان يتواجد عمال داخله.

ووصلت النيابة العامة، موقع حادث انهيار العقار، ويستمع رجال النيابة العامة، لشهود العيان حول تفاصيل الواقعة، كما وصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى مكان الواقعة.



تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة طالب على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض أثناء شجار نشب بينهما في الشرقية.



لقى طالب بالصف الثالث الثانوي مصرعه، على يد صديقه، طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواة" إثر نشوب مشاجرة بينهما بإحدى قرى مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.



البداية بتلقي الجهات الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي، بوصول "ف.

الـ. م" 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت التحريات الأولية، إلى حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وصديقه "محمد. و. ز" 21 عاما، طالب، إثر نشوب مشاجرة بسبب وصلة هزار مع بعضهما البعض في أحد شوارع القرية، تطورت إلى قيام المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض عبارة عن " مطواة"، فأراده قتيلًا.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها.