متقفش قدام المحل ..كواليس تمزيق جسد بائع متجول بـ"المطوة" على يد تاجر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تمزيق جسد بائع متجول في منطقة دار السلام،وتبين إن صاحب محل وراء ارتكاب الجريمة حيث قام بقتل المجني عليه بحجة عدم رغبة القاتل في وجود الضحية أمام محله

ورد بلاغ للأجهزة الأمنية من أحد المستشفيات ، باستقبال بائع متجول توفى متأثرًا بإصابته بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة في منطقة دار السلام.

بالفحص وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ومالك محل لبيع السجاد، بسبب قيام المجنى عليه ببيع ملابس أمام المحل ملك الأخير، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.