أمريكا ترسل سيارات إسعاف مدرعة لدعم القوات الإسرائيلية في غزة

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت شحنة سيارات إسعاف مدرعة إلى تل أبيب لدعم عمليات جيش الاحتلال في قطاع غزة، وذلك في إطار سلسلة من الدعم العسكري والمادي الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

وبحسب الهيئة، فإن شحنة سيارات الإسعاف المدرعة سوف تكون مخصصة لتصاحب الجيش خلال عملياته في قطاع غزة.

كما السيارات ذات مواصفات عالية تسمح لها بالعمل إلى جانب قوات الأمن.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وافق مجلس النواب الأميركي على طلب إدارة الرئيس جو بايدن بتخصيص 14.3 مليار دولار مساعدات لإسرائيل، وأغلب تلك المساعدات هي مساعدات عسكرية.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة بشكل غير مسبوق، وذلك ردا على هجوم شنّته حركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.

وتوعّدت الدولة العبريّة حماس بـ"القضاء" عليها، وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما تسبّب بمقتل أكثر من 12300 شخص في قطاع غزّة غالبيّتهم مدنيّون، وفق الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.

وبين القتلى أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة.

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