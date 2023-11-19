هل تدعم محطة شيل أوت إسرائيل؟.. علم الكيان الصهيوني يضع "البنزينة" في ورطة (شاهد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لمحطة شيل أوت المطلية باللونين الأبيض والأزرق، نفس ألوان علم إسرائيل، ما أثار موجة غضب واسعة واتهمهم البعض بدعم الكيان الصهيوني في حربهم على قطاع غزة.

هل تدعم محطة شيل أوت إسرائيل؟

زادت التساؤلات حول سر اختيار محطة "شيل أوت" لهذه الألوان، وعلاقتها بالكيان الصهيوني الذي يعمل حاليًا على الإبادة الجاعية لغزة والشعب الفلسطيني، مستنكرين الأمر ومطالبين بمقاطعة المحطة والامتناع عن التعامل معها نهائيًا، على اعتبار أنها داعمة لإسرائيل.

هل تدعم محطة شيل أوت إسرائيل؟

في الوقت نفسه، زعم البعض أن محطة شيل أوت كانت دائمًا مطلية باللونين الأحمر والأبيض، فمتى تغيرت ألوانها إلى الأبيض والأزرق، الأمر الذي تبين حقيقته بعد البحث.

الألوان الحقيقية لمحطة شيل أوت

وبعد البحث المستمر، تبين أن ألوان محطة شيل أوت ليست بجديدة، وليس لها علاقة بالأحداث المتصاعدة حاليًا، والحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهالي غزة والشعب الفلسطيني.

هل تدعم محطة شيل أوت إسرائيل؟

ويعود الأمر إلى أكثر من عام، حيث قرر أصحاب المحطة تغيير ألوانها من باب الخروج عن المألوف، وإظهار الواجهة بشكل مختلف يجذب الأنظار، لذا اختاروا اللونين الأزرق والأبيض لتمييز المحطة.

فروع محطة شيل أوت المطلية باللونين الأزرق والأبيض

وتتنوع حاليًا فروع محطة شيل أوت بين الوجهتين "الأحمر والأبيض" و"الأزرق والأبيض"، حيث قد نشرت "شيل أوت" مجموعة صور للمحطات المطلية باللونين الأبيض والأزرق، والتي تتواجد بمدينة الشيخ زايد، وأخرى برأس الحكمة، والتي تعود إلى مارس 2021 قبل قصف الجيش الإسرائيلي على غزة.

هل تدعم محطة شيل أوت إسرائيل؟

افتتاح أول محطة شيل أوت 1 للوقود في طنطا بمحافظة الغربية

جدير بالذكر أنه في يوم 29 ديسمبر 2022 ، افتتح اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني د. طارق رحمي محافظ الغربية، محطة شيل أوت 1 للوقود بطنطا، والتي تُعد الأولى من نوعها بالمحافظة.

واستغرق إنشاء المحطة ثلاثة أشهر فقط، الأمر الذي اعتبره الكثيرون بمثابة نقلة حضارية لمدينة طنطا أسهمت في إظهار الشكل الجمالي للمدينة.