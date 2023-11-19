مع التقلبات الجوية والأمطار ..نصائح هامة من "المرور" لتجنب الحوادث

تزامنا مع التقلبات الجوية والطقس السئ الذي تشهده العديد من المحافظات ،حيث تساقطت الأمطار ونشاط للرياح والرمال وعدم الاستقرار في الأحوال الجوية .

استعدت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط الأمطار بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار على بعض الأماكن، لتخفيف آثار الأمطار والطقس السيئ وتلبية استغاثات المواطنين .

نشرت الإدارة العامة للمرور خدماتها الأمنية بربوع العاصمة للتدخل السريع أثناء الطقس السيئ، لمواجهة ظهور أى عوائق مرورية على الطرق السريعة أثناء هطول أمطار أو ظهور رياح مثيرة للأتربة لمنع وقوع الحوادث المرورية.

أوصت الإدارة العامة للمرور عدة للسائقين وقائدي المركبات بتوخي الحذر والحيطة أثناء القيادة ،في ظل الطقس الشئ والأحوال الجوية المتقلبة وسقوط الأمطار وتكون الشبورة تجنبا لوقوع حوادث.

وقدمت عدة نصائح وإرشادات لتفادي الحوادث اثناء القيادة وكيفية التعامل في حالة سقوط الأمطار ونشاط للرياح والأتربة.

وتضمنت نصائح المرور للسائقين لتفادي الحوادث مع سقوط الأمطار الآتي:

-السير بسرعة منخفضة نظرا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر

- التحكم في عجلة القيادة وتشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- ترك مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل حتى لا تنزلق السيارة

_ استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدي إلى فقدان التركيز أثناء قيادة السيارة

- عدم قيادة سيارتك وأنت في حالة إرهاق

-تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث