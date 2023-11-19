بروتوكول تعاون بين البنك الأهلى المصرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى

وقع البنك الأهلى المصرى وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم مشروعات شركات النقل بأشكاله المختلفة والمرخص لها بالعمل من قبل الجهاز، وذلك ضمن فاعليات المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات، والمنعقد خلال الفترة من 5- 8 نوفمبر الجارى بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وبحضور الفريق كامل الوزير – وزير النقل وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، ويحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى والمهندس متولى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى.

أشاد الفريق كامل الوزير بالدور الذى يلعبه البنك الأهلى المصرى فى دعم وتنمية مشروعات النقل سواء على مستوى التمويلات المقدمة لمشروعات القطاع بأحجامه وأشكاله القانونية المختلفة، أو على مستوى المسؤولية المجتمعية للبنك، مما عظم من قيمة بروتوكول التعاون لما يمثله من قيمة مضافة لمشروعات مرفق النقل البرى بأنواعه سواء نقل الركاب أو البضائع.

قال هشام عكاشة إن البروتوكول يأتى فى إطار اهتمام البنك الاهلى المصرى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاصة المشروعات التى تساهم فى تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وفى ضوء ما تمثله مشروعات النقل بشقيها سواء المرتبط بنقل الركاب أو نقل البضائع من أهمية وتأثير واضح فى تحديد تكلفة كافة عناصر العملية الإنتاجية بمختلف أنشطتها.

وأوضح يحيى أبوالفتوح أن محفظة التمويل المباشر وغير المباشر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى بلغت ١٥٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد 130 ألف عميل، كما قام البنك بتمويل نحو ١٠٠ ألف عميل بإجمالى تمويلات بلغت ٨٥ مليار جنيه فى إطار مبادرات البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

واضاف ان البنك يتعامل مع هذه النوعية من المشروعات بإجراءات مبسطة معتمداً فى ذلك على فريق عمل مؤهل يتميز بأعلى مستويات المهنية والحرفية بما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار، حيث بلغت محفظة التمويلات المقدمة للقطاع الخدمى ٤٨ مليار جنيه استفاد منهم عدد ١٣ ألف عميل، مشيراً إلى ان البروتوكول يتضمن توفير التمويل اللازم لشراء السيارات الجديدة وقطع الغيار والكاوتش ومستلزمات التشغيل.