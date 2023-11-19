98% نسبة اشغال أسرة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي

بلغ عدد أسرة العناية المركزة بمستشفى المنصورة الدولي الحكومي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصة بوزارة الصحة 85 سريرا في كافة التخصصات ، حيث تصل نسبة إشغال هذه الأسرة 98 % بشكل مستمر .

أكد ذلك المدير العام الطبي لمستشفى المنصورة الدولي الدكتور أحمد النقيب ، مشيرا إلى أن معظم المرضى يلجأون للعنايات المركزة بالمستشفى والحضانات ، وأضاف بأنه تم تجهيز 35 حضانة من المجتمع المدني ، كما أن المستشفى يضم كافة التخصصات ماعدا الصدر والعيون ، وتبلغ الكوادر الطبية بالمستشفى 1600 كادر ما بين الأطباء والصيادلة والتمريض .

جودة الخدمة

ولفت الدكتور النقيب إلى تركيز المستشفى على جودة الخدمة الصحية لتضاهي أفضل المستشفيات من خلال منظومة عمل متكاملة ، حيث تم تجهيز قسم الاستقبال بالمستشفى بعيدا عن الطوارئ ويستقبل أمراض الباطنة والأطفال والجراحة البسيطة ويتم اجراء 400 أشعة يوميا مما يدل على حجم الاقبال الكبير .

أقسام حيوية

وأكد الدكتور النقيب أن ثقة المجتمع المدني في الخدمة المقدمة داخل المستشفى دفعته للتعاون مع المستشفى في تجهيز عدد من الأقسام الحيوية وأخر أوجه الدعم اقامة مدرسة تمريض داخل المستشفى ومن المقرر افتتاحها العام القادم لتمد المستشفى بالكادر التمريضي الذي تحتاجه وكذلك بقية المستشفيات .

من جهة أخرى حقق مستشفى المنصورة الدولي نتائج متميزة في مشروع أسنان أطفال ذوي الهمم ، حيث تم تجهيز 500 حالة تحت التخدير الكلي للأطفال مجانا .

سابقة أولى

وأوضحت رئيس الوحدة الدكتورة لمياء بدرة بأن القسم تم افتتاحه منذ حوالي عام ونصف في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفيات الحكومية ، حيث أن الأطفال ذوي الهمم يصعب عليهم وصف الألم الذي يشعرون به ومن هنا تم تجهيز كافة الامكانات والكوادر التي تتيح التعامل مع هؤلاء الأطفال بمنتهى الاحترافية ، ونجح القسم في تهيئة الأطفال الذين تعرضوا لمشاكل في الأسنان إلى العلاج اللازم ، وتم تتويج تلك الجهود بحصول المشروع على جائزة المركز الأول في أفضل مشروع تطوير صحي من المستشفى السعودي الألماني ، وأشارت إلى أن القسم يقوم بتوفير خدمات متكاملة لعلاج كافة الأطفال من ذوي الهمم المصابين بأمراض الأسنان .

د. أحمد النقيب

د. لمياء بدرة

المجتمع المدني ساهم في تجهيز بعض الأقسام بالمستشفى