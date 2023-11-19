جامعة أسيوط تنظم مؤتمر بعنوان “التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية .. المشكلات والحلول”

تنظم جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مؤتمر الحلم الأخضر الطلابي الأول، تحت عنوان “التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية .. المشكلات والحلول” ويقام المؤتمر يوم الأثنين الموافق 27 نوفمبر الحالي، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بمركز المؤتمرات، في قاعة الدكتور محمد رافت بالمبنى الإداري لجامعة أسيوط.

يأتي هذا المؤتمر ضمن جهود جامعة أسيوط لتعزيز الوعي فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، كما يهدف إلى تشجيع الطلاب على اتخاذ دور فعال في مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه المجتمع.

مؤتمر بعنوان “التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية: المشكلات والحلول”

وتم اختيار الدكتور محمد مصطفى حمد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ليكون مقررا للمؤتمر. وتشارك الدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري بصفتها نائب رئيس المؤتمر ومنسقة الأنشطة الطلابية العامة، في تنظيم وتنسيق الفعاليات والجلسات.

ويتمتع المؤتمر بدعم ورعاية من الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة، اللذين يروجان لهذا المؤتمر الهام ويشجعان الطلاب على المشاركة الفاعلة فيه.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض المشكلات البيئية والاجتماعية التي تواجه المجتمع، وتحديد الحلول المستدامة لهذه المشكلات. ومن خلال عقد ورش عمل وجلسات مناقشة، سيتم استعراض تجارب ناجحة وتوصيات للتعامل مع هذه المشكلات.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد كبير من الطلاب والباحثين والمهتمين بمجال البيئة والتنمية المستدامة. سيكون للمشاركين فرصة للتعرف على أحدث الابتكارات والأبحاث في هذا المجال، وتبادل الأفكار والمعرفة.

ويعد هذا المؤتمر فرصة قيمة لجميع المهتمين بالمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع. ويشكل تنظيم المؤتمر من قبل جامعة أسيوط دليلاً على دور الجامعات في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ قيم التنمية المستدامة في الجيل

ومن المقرر أن يستضيف المؤتمر عددًا من الخبراء والباحثين في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. سيتم مناقشة مجموعة متنوعة من المواضيع التي تتعلق بالتحديات البيئية الحالية وأفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة. كما سيسلط المؤتمر الضوء على دور الشباب في الإسهام في حماية البيئة وتحقيق تنمية مجتمعية مستدامة.

وتهدف الجامعة من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز الوعي البيئي بين الطلاب وتشجيعهم على اتخاذ إجراءات فعالة لحماية البيئة. إن المؤتمر يعتبر مناسبة رائعة لتبادل المعرفة والمعلومات بين الطلاب والمهتمين بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد كبير من الطلاب والباحثين والمهتمين بالقضايا البيئية. سيكون المؤتمر مناسبة لتسليط الضوء على أفكار ومشاريع مبتكرة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وتبادل الخبرات والمعرفة.

بهذا المؤتمر، تؤكد جامعة أسيوط التزامها بالتنمية المستدامة وتحقيق رؤية حيوية وخضراء للمجتمع. نحن واثقون من أن هذا المؤتمر سيكون فرصة فريدة لتحقيق التوعية بأهمية حماية البيئة وتشجيع الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة لجميع الحضور.