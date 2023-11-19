جريمة بشعة ..عاطل يقتل صديقه ويدفن جثته بالرمل والخرسانة

شهدت منطقة منشأة ناصر بالقاهرة جريمة بشعة ،حيث أقدم عاطل على قتل صديقه وأخفى جثمان المجني عليه داخل مقبرة أسمنتية ،والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول وفي هاربا ،ونجحت مباحث القاهرة في كشف ملابسات الواقعة وألقت القبض على القاتل الذي أقر بإرتكابه الواقعة ، وتم إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل الواقعة كانت بورود بلاغا لقسم شرطة منشأ ناصر من أحد الأشخاص، مفاده تغيب شقيقه، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين وجود شبهة جنائية وراء واقعة تغيب المذكور .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف لغز الواقعة ، أمكن ضبط المتهم بإرتكاب الجريمة حال تواجده بمحافظة البحيرة وبمواجهته اعترف بقيامه باستدراج المجني عليه لأحد المباني تحت الإنشاء، وعقب ذلك قام بمغافلته والتعدي عليه بالضرب باستخدام عصى خشبية محدث إصابته التي أودت بحياته.

وقام بتغطيته بالرمال والأسمنت والاستيلاء على مبلغ مالي كان بحوزته وهاتفه المحمول "قام ببيعه لأحد أقاربه"، وتم بإرشاده العثور على جثمان المتغيب والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.