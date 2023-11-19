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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

برلمانية: هجمات القرصنة الإلكترونية الأخيرة تدق ناقوس الخطر

الهجمات السيبرانية
الهجمات السيبرانية

كشفت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، أسباب التقدم بطلب إحاطة حول جاهزية الدولة لمواجهة القرصنة الإلكترونية، مؤكدة أنه كان هناك حديث في مجتمع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول أهمية وجود استعداد لأي هجمات أو قرصنة تتعرض لها الشركات والمؤسسات في مصر.

مواجهة القرصنة الإلكترونية

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مركز معلومات الوزراء يناقش مخاطر الأمن السيبراني بالتعاون مع MCS

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"الأمن السيبرانى وحروب الجيل السابع " ندوة بآداب الفيوم

وأوضحت أن هجمات القرصنة الإلكترونية موجودة في العالم ومصر ليست في معزل عن العالم، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس".

 

وأشارت "عبدالناصر"، أن الأمن السيبراني مطلوب أن يتم العمل عليه ولا يصح استيراده من الخارج، مؤكدة أن مصر بها احتياط أمن سيبراني عالي جدًا، موضحة أن الدولة تعمل في طريق التحول الرقمي هو الذي يضعنا في مخاطر القرصنة.

 

وأوضحت أن الهجمات السيبرانية الأخيرة يدق ناقوس الخطر، أي أن مشددة على أن هناك بعض الشركات من الممكن ان تتعرض لهجمات قرصنة ولكنها تدفع الأموال للحفاظ على العملاء، منوهة بأنه لابد من أن يكون هناك توجه من الدول في هذا الإطار، مشددة على أن طلب الإحاطة التي تقدمت به لم يحدث بشئ فأنه سيتم تحويلها إلى اللجنة لمناقشته.

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