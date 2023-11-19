للمرة الثانية سوبر هاتريك.. لوكاكو يتخطى الـ 490 مساهمة تهديفية "أرقام"

تمكن النجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تسجيل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في شباك منتخب أذربيجان، لتكون الرباعية الثانية في مسيرة اللاعب التهديفية التي بدأت عام 2009 مع فريق اندرلخت بالدوري البلجيكي.

لوكاكو يسجل سوبر هاتريك تاريخي في مسيرته

سجل لوكاكو 4 أهداف "سوبر هاتريك" في شباك أذربيجان بالدقائق 17 و 26 و 30 و 37، لتكون المرة الثانية في مسيرة اللاعب التي يسجل الرباعية بعد سوبر هاتريك إيفرتون في عام 2017 الذي كان الأول للنجم البلجيكي.

سوبر هاتريك لوكاكو جعله يصل إلى 85 هدف مع منتخب بلجيكا بمختلف الفئات السنية بجانب 16 صناعة، فضلًا عن تسجيل 297 هدف مع الأندية بالإضافة إلى 93 صناعة للأهداف.

وبعد سوبر هاتريك النجم البلجيكي اليوم في شباك أذربيجان وصل إلى 491 مساهمة تهديفية ما بين الصناعة والتسجيل، في مسيرته الاحترافية بعيدًا عن فرق الشباب بالدوري البلجيكي.

أرقام لوكاكو التهديفية خلال مسيرته

أما عن سجل أهداف لوكاكو في مسيرته حتى الآن وبعد أن سجل السوبر هاتريك للمرة الثانية في مسيرته أصبح يمتلك 39 ثنائية تهديفية في المباريات، كما سجل هاتريك في 4 مرات من قبل، بالإضافة إلى 2 سوبر هاتريك.

أول مباراة سجل فيها روميلو لوكاكو سوبر هاتريك كان لاعبًا في صفوف فريق إيفرتون، والتي كانت ضمن مواجهات الجولة 24 من منافسات الدوري الإنجليزي موسم 2016-17، في مباراة فاز فيها التوفيز بسداسية مقابل هدفين.

بداية مسيرة لوكاكو.. يسجل 252 قبل سن الـ 16

بدأ روميلو لوكاكو مسيرته المهنية مع فريق رويال أندرلخت البلجيكي في عام 2009 كمسيرة لاعب محترف مع الفريق الأول، وشارك لأول مرة في سن 16 عامًا، لكنه قبل بلوغ الستة عشر عام خاض 4 مراحل مع الاندية في بلجيكا بداية بفريق روبل بوم في سن الخامسة، ثم فريق وينتام، ليتم اكتشاف اللاعب لوكاكو من قبل نادي ليرس البلجيكي وانضم لأكاديمية الشباب ولعب معهم عامين شارك خلالهم في 68 مباراة وسجل 121 هدف، وانتقل بعدها لنادي رويال أندرلخت ولعب 3 سنوات في فئات الشباب بالنادي ليسجل 131 هدف في 93 مباراة.