جامعة أسيوط الأهلية تنظم فعاليات المنتدى البيئي الثاني ومسابقات الدوري البيئي

تُنظَم جامعة أسيوط، المنتدى البيئي الثاني "COP 28-Assiut"، على مدار شهر نوفمبر الجاري، ومن ضمن الفعاليات مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي، تحت شعار "الحلم الأخضر". تأتي هذه المسابقات تأكيدًا للالتزام الشديد لجامعة أسيوط بقضايا البيئة وتشجيعًا للطلاب على المشاركة الفعالة في حماية البيئة.

وتهدف مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي إلى تعزيز الوعي البيئي وتشجيع الابتكار والإبداع في مجال حماية البيئة. تعقد هذه المسابقات كجزء من فعاليات المنتدى البيئي الثاني بعنوان "COP 28-Assiut"، وهو مؤتمر يستضيفه جامعة أسيوط خلال شهر نوفمبر الجاري. يتم تنظيم المسابقات تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى، بالإضافة إلى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتشمل مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي على عدة فئات تستهدف الطلاب والباحثين في مجال البيئة. وتشمل هذه الفئات مسابقة التصميم البيئي، حيث يتطلع المشاركون إلى ابتكار تصميمات مستدامة تساهم في حماية البيئة وتعزز الاستدامة. كما يتضمن الدوري مسابقة الأبحاث العلمية، حيث يتنافس الطلاب والباحثون في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مجالات متعددة مثل التنمية المستدامة والطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية.

تتميز مسابقات الدوري بتقييم علمي دقيق للمشاركات، حيث يتم تشكيل لجنة حكام متخصصة تقوم بتقييم المشاركات بناءً على المعايير المحددة. كما يتم تكريم الفرق الفائزة وتمنحها جوائز تشجيعية تعزز دورها في دعم البيئة وحمايتها.

كما تتميز هذه المسابقات بالابتكار والإبداع، حيث يتم تحقيق ذلك من خلال إشراك الطلاب في تطوير مشاريع بيئية مستدامة واستخدام التقنيات الحديثة في تحسين أداء البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

تتنوع مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي بحيث تشمل العديد من المسابقات الرياضية والفنية والعلمية المتعلقة بالبيئة. وتهدف هذه المسابقات إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية البيئة وتشجيع التفاعل الإيجابي بين الطلاب.

تقدم الجامعة جوائز قيمة للفرق الفائزة في هذه المسابقات، بالإضافة إلى فرص تدريبية وتوجيهية من مؤسسات رائدة في مجال البيئة.

تعكس مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي رؤية جامعة أسيوط في دعم البحث العلمي والتوعية البيئية للشباب، بهدف بناء جيل قادر على تنمية المستدامة والحفاظ على الطبيعة والبيئة.

يعبر الطلاب عن رغبتهم الكبيرة في المشاركة في هذه المسابقات ويعبرون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الجامعة لتوفير هذه الفرصة لهم. من المتوقع أن تسهم هذه المسابقات في نشر الوعي البيئي وتعزيز الانخراط الفعال للشباب في قضايا البيئة والتنمية المستد

تحظى هذه المسابقات برعاية كبيرة من الدكتور أحمد المنشاوى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى. ويشارك أيضًا الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، في دعم هذه الفعالية البيئية المهمة.

تعمل جامعة أسيوط على تعزيز الوعي البيئي والاستدامة في الجامعة والمجتمع المحلي، وتعتبر مسابقات دوري الحلم الأخضر البيئي من الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف. بالاستثمار في الشباب والطلاب، وتشجيعهم على الابتكار والاهتمام بقضايا البيئة، تساهم هذه المسابقات في بناء جيل مستدام يعمل على حماية وتطوير البيئة للأجيال القادمة.