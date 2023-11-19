وقوع ضحايا ومصابين.. تفاصيل مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عين شمس

شهدت منطقة عين شمس بالقاهرة، وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسب خلافات بين طرفيها، وأسفرت عن وقوع قتيل ومصابين، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة علي الواقعة وألقت القبض علي المتهمين مرتكبيها.

ورد بلاغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ،بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم ،وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمسرح البلاغ

بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين طرف أول (3 أشخاص ، مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته ) طرف ثانى (5 أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم) بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة المتوفى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد (3 سلاح أبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

