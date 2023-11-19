مدير صندوق مكتبات مصر العامة يفتتح فرع المكتبة بقرية بني عديات بمنفلوط

افتتح السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات التابعة لمركز منفلوط والذي يعد الفرع الثاني على مستوى المحافظة بعد الفرع الرئيسي بمدينة أسيوط، الذي تم افتتاحه العام الماضي وذلك ضمن خطة محافظة أسيوط؛ لنشر الوعي وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية.

وبدأت الفعاليات باستقبال السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة فرع مكتبة مصر العامة والوفد المرافق له بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور أحمد أمان منسق عام المكتبات الإقليمية ومحمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة ورانيا شرعان مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية وايمان حلمي مدير المكتب الفني لصندوق مكتبات مصر العامة وهاجر محروس مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط.

وأهدت محافظة أسيوط، درع المحافظة للسفير رضا الطايفي كما أهدى السفير درع مكتبات مصر العامة لمحافظ أسيوط تقديرًا لمجهوداته الملموسة في دعم مكتبة مصر العامة وكافة الأنشطة التي تقدمها بعدها تم التوجه إلى قرية بني عدي بمنفلوط حيث كان في استقبالهم أهالي القرية كما رددوا النشيد الوطني معربين عن سعادتهم بافتتاح فرع للمكتبة في قريتهم والتقى مدير صندوق مكتبات مصر العامة بأهالي قرية بني عديات

وتم إفتتاح فرع لمكتبة مصر العامة ب قرية بني عديات ويعد هذا الفرع هو الثاني على مستوي المحافظة بعد الفرع الرئيسي وذلك لخدمة مراكز شمال المحافظة لتمثل منارة تعليمية وتثقيفية لبناء وتشكيل الشخصية واستمرارًا للعطاء الثقافي وتقدم الخدمات المتنوعة لكافة فئات المواطنين

وسوف يستفيد الأهالي من المكتبة في كافة الأنشطة الثقافية والتوعوية والتعليمية التي تقدمها سواء من خلال الندوات الثقافية والحوارات المجتمعية أو الدورات التدريبية على اللغات والحاسب الآلي حيث تضم المكتبة مركز تدريب على أعلى مستوى والذي يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

ونقل السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة تحيات السفير عبدالرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة مهنئنًا جميع الحضور بافتتاح فرع للمكتبة بالقرية مقدما الشكرلمحافظة أسيوط على دعمها الكامل وتشجيعها لدور مكتبات مصر العامة في أسيوط ودروها في رعاية كافة الأنشطة والمكتبة المتنقلة التي تجوب المراكز ونوه إلي افتتاح فرع ثاني للمكتبة بقرية بني عدي بعد عام من افتتاح الفرع الرئيسي بمدينة أسيوط كما وجه الشكر لجمعية أبناء بني عديات على دروهم في رفع كفاءة مبنى المكتبة بالتعاون والتنسيق مع المحافظة وصندوق مكتبات مصرالعامة.

وأكد السفير رضا الطايفي أن الهدف من إنشاء فروع لمكتبة مصر العامة هو تشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة وتمثل حاضنة لإكتشاف المواهب الجديدة والشابة لأبنائها في مختلف العلوم والفنون والثقافة والأدب لافتًا إلى افتتاح 26 فرع لمكتبات مصر العامة في 17 محافظة حتى الآن في إطار رؤية وزارة الثقافة نحو تطبيق العدالة الثقافية بين الريف والحضر في كافة أنحاء مصر.

عقب الافتتاح تفقد السفير رضا الطايفي ومرافقوه المكتبة التي تم الإنتهاء من تجهيزها لإستقبال المواطنين المحبين للقراءة والثقافة والإطلاع على مختلف العلوم من أبناء القرية والقرى المجاورة والمقامة على مساحة 250 متر وتتكون من طابقين دور مخصص للأطفال يحتوى على منطقة ألعاب مخصصة للاطفال و3 قاعات للإطلاع والأنشطة ودرو مخصص للشباب والكبار يضم قاعتين ومركز تدريب.

وفي الختام قدم السفير رضا الطايفي شهادة تقدير لمديرة فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط هاجر محروس تقديرًا لمجهوداتها الملموسة للارتقاء بفرع المكتبة بالمحافظة.

من جانبها قالت هاجر محروس أن فرع المكتبة بقرية بني عدي تم تجهيزه بالتعاون بين المحافظة التي خصصت مبنى الوحدة المحلية القديم وصندوق مكتبات مصر العامة الذي قام بتجهيز وتأثيث المكتبة وتمت عملية رفع كفاءة المبنى بالمشاركة المجتمعية من جمعية أبناء بني عديات وتحتوى المكتبة على 8 ألاف كتاب تقريبًا في شتى مجالات العلوم والمعرفة بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب التعليمية والألعاب الهادفة لتنمية مهارات الأطفال الشخصية والذهنية والعلمية كما تضم مركز تدريب مجهز بأحدث الأجهزة لإقامة الفعاليات المختلفة.

كما حضر الافتتاح أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ومديرية المديريات الخدمية ورئيس مركز منفلوط ونوابه ورؤساء الوحدات القروية والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بمركز منفلوط.

فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات

فرع مكتبة مصر العامة بقرية بني عديات