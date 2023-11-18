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السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الخطيب يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للعامري فاروق

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد محمود الخطيب ، رئيس النادي الأهلي ، أنه يتابع بشكل دائم الحالة الصحية لنائبه العامري فاروق داعياً الله عز وجل أن يمن بالشفاء على العامري بعد مرضه بنزيف في المخ.

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وقال الخطيب في كلمته لأعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا الاجتماع العادي اليوم السبت إن هناك تحسن بسيط في حالة العامري ولكنه بحاجة للدعاء.
وأضاف:" أرسلت تقرير طبي شامل لحالة العامري للطبيب الألماني الذي أجري لي عملية جراحية بالمخ عام ٢٠١٢، وأكد أن التعامل الطبي مع العامري، بمصر كان على أفضل ما يكون ولا يستطيع أحد أن يفعل أكثر من ذلك".
وواصل:" سوف نراقب الحالة الصحية للعامري بشكل مستمر وإن شاء الله يعود إلينا سالماً".

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