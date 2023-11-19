جامعة الفيوم تنظم المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة

تنظم جامعة الفيوم "المؤتمر الدولي الثالث لتكنولوجيا الهندسة المتقدمة والتنمية المستدامة" وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء ٢١-٢٢ نوفمبر ، وذلك فى التاسعة صباحًا بمنتجع نورياس السياحي على ضفاف بحيرة قارون.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم والدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس الجامعة واشراف الدكتور عرفه صبرى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة ورئيس المؤتمر- ومقرر المؤتمر الدكتورة رانيا ابو السعود وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث ووالدكتور احمد عبد اللطيف رئيس اللجنة المنظمة .

الموافقة على 20 رسالة دكتوراة

ومن جهه اخرى عقدَ مجلسُ شئون الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة الفيوم جلستَهُ برئاسة الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافيَّة والبحوث، وبحضور أعضاء المجلس ، اليومَ الأحد بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزيَّة.

في بداية الاجتماع تمَّ التَّصديقُ على مَحضر الاجتماع السّابق، وقد وافقَ المجلسُ على تسجيل عددٍ من الدرجات العلميَّة؛ ع29 ماجستير، و20 دكتوراة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدها.

وخلالَ هذا الاجتِماعِ تمَّ عَرْضُ خِطابِ الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير التعليم العالي بشأن الضوابط الخاصة بعقد المؤتمرات العلميَّة الدوليَّة، ومناقشة آليات تنفيذِها، كما أُحيطَ المجلسُ علمًا بالإعلان عن بَدء تفعيل مِنَصّة الأجازات الدراسيّة الإلكترونيّة بالإدارة المركزيّة للبعثات بوزارة التعليم العالي، ومناقشة أهم الضوابط الخاصة بذلك.

ثمَّ ناقشَ المجلسُ الموضوعاتِ المُدرَجَةَ في جدول الأعمال الَّتي تخصُّ قطاعَ الدِّراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافيَّة بكليات الجامعة المختلفة ومعاهدِها.