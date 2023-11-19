أمن أسيوط يضبط عاطل لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

أكدت المعلومات والتحريات التي أجرها ضباط مديرية أمن أسيوط من قيام عاطل يمتلك معلومات جنائية بإدارة ورشة غير مرخصة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية داخل شقة مستأجرة في مركز شرطة أبوتيج.

بعد تنظيم إجراءات الضبط القانونية اللازمة، تم الإمساك به أثناء تواجده في الشقة المستأجرة وتم ضبط بحوزته 4 بنادق آلية و2 بندقية خرطوش و3 طبنجات و15 فردًا محليًا، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية وقطع أسلحة مختلفة وأدوات تستخدم في عملية تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية.

عندما تم مواجهته، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بهدف التجارة غير المشروعة في الأسلحة النارية، بالإضافة إلى إدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها. تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته للتصدي لهذه الأنشطة الغير قانونية ومحاسبته على أفعاله.

يعد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في إنتاج وتجارة الأسلحة النارية غير المرخصة أمرًا بالغ الأهمية لدور الشرطة في الحفاظ على أمن المجتمع ومكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سلامة الأفراد. تؤكد هذه الحادثة على تصميم السلطات الأمنية على التصدي للأعمال غير القانونية وتطبيق القانون بحزم في جميع الأوقات.