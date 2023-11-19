وصفة طبيعية لعلاج داء الثعلبة.. تغنيك عن استشارة الطبيب

داء الثعلبة من الأمراض المناعية التي تصيب البعض سواء رجل أو أنثي، ولا يشترط فيه السن، فيمكن أن تصيب الكبار أو الصغار، ومن أسبابة العصبية والتفكير والضغط النفسي باستمرار، والثعلبة هي ظهور مثل بقعة في فروة الرأس تكون خالية تمامًا من الشعر، وتختلف أحجامها وأماكنها، وفيما يلي نقدم لك طريقة طبيعية لعلاج الثعلبة بمكونين طبيعيين.

داء الثعلبة

وصفة طبيعية لعلاج داء الثعلبة

المكونات:

100 جرام سمسم طازج

3 لتر من ماء الأرز

طريقة التحضير

قومي بغسل الأرز للتخلص من أي بقايا.

ضعي الأرز والسمسم في إناء وصبي فوقهم الماء واتركيهم على النار حتى الغليان.

اتركي المزيج حتى يصبح دافئًا، ثم صفي الأرز والسمسم، ليكون الشامبو الطبيعي جاهزًا.

ضعي المزيج (ماء الأرز والسمسم) على الشعر حتى يمتصه جيدًا ويصبح جافًا.

اشطفي شعرك بماء فقط، كرري هذه الخطوة يوميًا لتحصلين على نتيجة فعالة.

ملحوظة:

لا تستخدمين الشامبو يوميًا لغسل الشعر بعد ماء الأرز، واكتفي بالماء فقط، ويمكنك استخدامه مرتين فقط في الأسبوع.