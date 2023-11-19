تريزيجيه يزيد "غلته" التهديفية في تصفيات المونديال ويتخطى سجله مع أجيري (أرقام)

سجل محمود حسن تريزيجيه هدفين لمنتخب مصر في شباك سيراليون، ضمن المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

تريزيجيه يزيد "الغلة" التهديفية في تصفيات المونديال

سجل محمود تريزيجيه هدفه الأول في سيراليون عند الدقيقة 18 وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 62 من عمر اللقاء ليكون الهدف رقم 186 للفراعنة في تصفيات كأس العالم على الإطلاق.

هدف تريزيجيه هو أصبح رقم 14 للاعب مع المنتخب خلال مسيرته التي شارك خلالها في 65 لقاء دوليا، والـ 6 في آخر 7 لقاءات دولية مع الفراعنة، من بينها مواجهتي زامبيا والجزائر التي لم يسجل فيها.

تريزيجيه يسجل ثالث اهدافه في تصفيات كأس العالم

أما عن أهداف تريزيجيه في تصفيات كأس العالم بعد هدفي سيراليون أصبح يمتلك 3 أهداف خلال 10 مباريات شارك فيها مع الفراعنة بتصفيات كأس العالم.

وأصبحت فترة روي فيتوريا الأكثر تهديفًا للاعب الذي نجح في تسجيل 6 أهداف خلال فترة المدرب البرتغالي، متفوقًا على فترته الأخيرة مع المدرب خافيير أجييري الذي سجل معه 4 أهداف، بعدما سجل هدفين مع هيكتور كوبر.

كما سجل هدف وحيد تحت قيادة المدرب حسام البدري وكارلوس كيروش؛ يعيش اللاعب فترة جيدة للغاية من مرحلة "النضج الكروي"، وأصبح لا غنى عنه في صفوف المنتخب المصري الأول.