"إنزل شارك" ندوة بقنا لحث المعلمين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت مدرسة الثانوية بنات بادارة قنا التعليمية، ندوة بعنوان" انزل وشارك" بحضور وفاء رشاد، مدير عام الإدارة التعليمية بقنا، والدكتورة هدى سعدى محمدين الاستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة فرع محافظة قنا، وذلك فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بقتا بقيادة الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة ، على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام الادارة التعليمية بقنا، إن الاستحقاق الرئاسي حق دستوري والمشاركة فيه واجب وطنى، موضحة أن تلك الفترة التى تمر بها مصر تتطلب من الجميع الوقوف خلف الدولة المصرية لاستكمال الانجازات التى تحققت حتى نتمكن من عبور هذه الفترة العصيبة التى تمر بها المنطقة.

وشددت رشاد، على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية والدولة المصرية في الوقت الراهن ، مؤكدة على أن المشاركه في الانتخابات الرئاسية المصرية واجب على كل مواطن محب لوطنه، لافتة إلى أن هذه الفترة تتطلب امعان النظر في الاختيار حتى نستكمل المشروعات التى تحققت على أرض الواقع.

وبعثت رشاد، برسالة الى المعلمين وأولياء الأمور للمشاركة الجادة في الانتخابات الرئاسية وعمل توعية شاملة لجميع ابنائنا الطلاب باعتبارهم مستقبل الأمة، ومدى استعدادهم للمشاركة بإيجابية فى صنع ذلك المستقبل.

كما تحدثت الدكتورة هدى سعدى موضحة الدور الكبير الذى يلعبه المواطن فى تشكيل مستقبل بلده وذلك باكثر من فعل ومنها المشاركة الإيجابية وعدم العزوف عن الانتخاب والادلاء بصوته .

وأضافت أن للمرأة دور كبير أيضا فى تشكيل ذلك المستقبل باعتبارها عنصر مؤثر فى أسرتها وقادرة على الحث على المشاركة فى الانتخابات فى محيطها.