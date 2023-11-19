تعليم ابو تشت تتابع فاعليات البرنامج التدريبي تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة

تابع المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، ١٩ نوفمبر الجاري، فاعليات البرنامج التدريبي تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدي الطلاب، وذلك لتنمية روح الولاء للوطن في ضوء التحول الرقمي تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

قال مدير عام الإدارة، إن البرنامج التدريبي يستهدف مديري المدارس لكل مراحل التعليم المختلفة معلم واحد واخصائي واحد من كل مدرسة وامين اتحاد الطلاب ورئيس مجلس الامناء بالإدارة وذلك لمدة ثلاثة أيام من الاحد الموافق ٢٠٢٢/١١/١٩ الي الثلاثاء ٢٠٢٣/١١/٢١.

وذكر قاصد، ان فاعليات التدريب يتم تنفيذها في خمس قاعات تم تجهيزها لاستقبال مستهدفي البرنامج التدريبي بمدرسة ابوتشت الثانوية بنات وانه الاستعانة بالمدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأوضح مدير عام الإدارة ان برنامج الوعي المجتمعي وقيم المواطنة يتضمن التوعية بالمشروعات القومية وانجازات الدولة المصرية ومعني المواطنة وممارسة الحقوق فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة خطة تنفيذية لتطبيق ماتم التدريب عليه.

واثني المدير العام، جهود فريق التدريب والقائمين عليه في اعدد وتجهيز قاعات التدريب وإجراء الحقبة التدريبة للمستهدفين.