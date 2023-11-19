مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد مرتفعًا بنحو 55.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11137.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 264 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى الأسهم السعودية : إسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، والصناعة الكهربائية، ودلة الصحية، ورعاية، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و2.22% .

فيما كانت أسهم شركاتالأسهم السعودية : الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) خلال جلسة، اليوم، مرتفعًا بواقع 77.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23683.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم البحرينية يقفل على تباين

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,944.11 بانخفاض قدره 2.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.44 بارتفاع قدره 1.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى الأسهم البحرينية نحو مليونًا و311 ألفًا و723 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 495 ألفًا و91 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 44 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعًا

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، مرتفعاً بنسبة بلغت نحو 0.19 %، او بواقع 19.690 نقطة، ليصل إلى مستوى 10241.170 نقطة.

وتم خلال جلسة فى الأسهم القطرية، اليوم، تداول 163 مليونًا و943 ألفًا و389 سهمًا، بقيمة 462 مليونًا و538 ألفًا و484.567 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15126 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى الأسهم القطرية نحو 598 مليارًا 761 مليونًا 333 ألفًا و890.900 ريالًا، مقابل 597 مليارًا و586 مليونًا و164 ألفًا و994.380ريالًا، في الجلسة السابقة