بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

سجلت مؤشرات بورصة الكويت، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، ليغق مؤشرها السوق العام مرتفعًا بنحو 8.70 نقطة ليبلغ عند مستوى 6642.26 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.13 %، وسط تداول 201.5 مليون سهم عبر تنفيذ 13431 صفقة نقدية بقيمة 54.8 مليون دينار كويتي.

وفي المقابل، انخفض مؤشر السوق الرئيسي 5.36 نقاط ليبلغ مستوى 5407.27 نقاط بنسبة تراجع بلغت 0.10 % من خلال تداول 88 مليون سهم عبر تنفيذ 5083 صفقة نقدية بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي .

فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 14.03 نقطة ليبلغ مستوى 7292.17 نقطة بنسبة ارتفاع 0.19 % من خلال تداول 113.5 مليون سهم عبر تنفيذ 8348 صفقة بقيمة 39.9 مليون دينار كويتي، وفي موازاة ذلك، انخفض مؤشر (رئيسي 50) 12.44 نقطة ليبلغ مستوى 5295.67 نقطة بنسبة 0.23 % من خلال تداول 73.5 مليون سهم عبر تنفيذ 4204 صفقات نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار كويتي .

الأسهم السعودية

سجلت مؤشرات الأسهم السعودية، ارتفاعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الخميس 16-11-2023، ليغلق مؤشر السوق العام مرتفعًا بنحو 59.08 نقطة ليقفل عند مستوى 11081.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.4 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 247 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 72 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، ومدينة المعرفة، وطيبة، وجبل عمر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صناعة الورق، وأبو معطي، والكثيري، وكهرباء السعودية، وأسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و2.81%.

أسهم شركات أرامكو السعودية

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشمس، وأمريكانا، و جبل عمر ، والأهلي لأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية ، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي ، وجبل عمر هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 476.55 نقطة ليقفل عند مستوى 23605.93 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.7 مليون سهم.

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