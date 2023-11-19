سيدات مصر تٌهيمن على الكونغو وتدك شباكهم بسداسية بيضاء في مشوار الصعود للمونديال

حقق منتخب كرة القدم للسيدات فوزًا عريضًا على نظيره كونغو بـ6 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات إياب الدور الثاني من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024

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في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، إحراز منتخب مصر هدف التقدم عن طريق حبيبة حافظ، ثم جدد منتخبنا الوطني التهديف خلال الدقيقة 17 عن طريق فرح هشام المهدي، ثم إضافة الهدف الثالث للفراعنة عن طريق دانا كريم ندا.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب مصر للسيدات على نظيره الكونغولي 3 أهداف دون رد.

في الدقيقة 63 سجلت دانا كريم لاعبه منتخب مصر في شباك الهدف الرابع من أحداث الشوط الثاني .

أحرزت مايا إيهاب الهدف الخامس في أحداث الشوط الثاني ، وسجلت جوي عماد الهدف السادس في شباك الكونغو .

لتطلق حكم مباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز سيدات مصر على الكونغو بسداسية بيضاء.