كيف يؤثر البيض على صحة الإنسان.. أطباء يكشفون مفاجآت

باعتباره فيتامين طبيعي متعدد، يجب وصف البيض للأغراض الطبية ضد مجموعة متنوعة من الاضطرابات، بدءًا من مرض السكري إلى فقدان الذاكرة، تم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل خبراء في مجال الأكل الصحي من اسكتلندا.

يوفر البيض فوائد لصحة الإنسان بحيث ينبغي اعتباره منتجًا طبيًا وعلى وجه الخصوص، فهي فعالة ضد مرض السكري، وفقدان العضلات، واضطرابات الذاكرة والعديد من المشاكل الصحية الأخرى.

ويؤكد خبراء الصحة من اسكتلندا أن البيض يعد من الفيتامينات الطبيعية، حيث يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة مثل البروتين والفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البيض أيضًا على فيتامينات D وB والسيلينيوم واليود والكولين، وهي فيتامينات ناقصة أو غير موجودة في العديد من الأطعمة الأخرى.

تعتبر كل هذه النتائج في غاية الأهمية لأن استهلاك البيض كان تقليديا موضوعا للتشويه على مدى العقود القليلة الماضية. وأوصى العديد من الخبراء بإزالة البيض من النظام الغذائي، حيث كان هناك اعتقاد خاطئ بأنه يرفع مستويات الكوليسترول.

ومنذ ذلك الحين أكدت العديد من الدراسات العلمية أن البيض لا يؤثر على مستويات الكوليسترول، لذا فهو لا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بل على العكس من ذلك، هناك أدلة متزايدة على الدور الخاص الذي يلعبه تناول البيض في الحفاظ على صحة الإنسان.

وهكذا أظهرت دراسة أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية أن بيضة واحدة فقط في اليوم تقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 12٪ وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد فحص حجم الملاحظات على مدار 33 عامًا والتي شملت 270 ألف شخص. يحتوي البيض على بروتين عالي الجودة، والذي يرتبط بخفض ضغط الدم، وهو أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية.