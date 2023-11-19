يناير القادم.. المؤتمر الدولى السنوى الـ11 لمعهد جنوب مصر الأورام جامعة أسيوط

ينظم معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط، المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط خلال الفترة من 4 حتى 6 يناير 2024 ويأتي هذا المؤتمر في إطار جهود المعهد لتوفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والتجارب في مجال علاج الأورام ويعد هذا المؤتمر فرصة قيمة للعلماء والباحثين والأطباء للتواصل ومشاركة أحدث التطورات في مجال علاج ومكافحة السرطان.

تترأس المؤتمر الدكتورة إيمان مسعد زكي، عميد معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط. وتضمن المحاضرات والورش العلمية المقدمة في المؤتمر مجموعة من المواضيع الرئيسية المتعلقة بمجال الأورام، بما في ذلك سرطان القولون وسرطان الثدي وسرطان البروستات واضطرابات الدم والرعاية الداعمة وسرطان الرئة، العدوى بعد العملية الجراحية وأورام الأطفال وسرطان الجهاز التناسلي وتغذية.

يحظى المؤتمر برعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، ومحمود عبد العليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. إن دعم قيادة الجامعة للمؤتمر يعكس التزامها بدعم البحث العلمي وتطوير مجال الأورام في المنطقة.

من المتوقع أن يجمع المؤتمر مجتمعًا دوليًا من الأخصائيين والباحثين في مجال الأورام، حيث يوفر فرصة فريدة للتفاعل وتبادل الخبرات والمعارف المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام. وسيشمل البرنامج أيضًا جلسات مناقشة ومعارض مصاحبة لعرض أحدث التقنيات والعلاجات المتاحة.

يعد المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط مناسبة مهمة لتعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجال الأورام. ومن خلال تقديم الأبحاث والمعرفة الحديثة ولتقديم الملخص عبر البريد الإلكتروني أضغط هنا ، يساهم المؤتمر في تعزيز مستوى الرعاية والعلاج لمرضى الأورام وتحسين النتائج العلاجية.

المؤتمر الدولي السنوي الحادي عشر لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط

بتنظيم هذا المؤتمر، يهدف معهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط إلى تعزيز التوعية بأهمية الكشف المبكر والعلاج المناسب للسرطان، وتسهم المناقشات الهادفة في تطوير استراتيجيات جديدة للحد من انتشار هذا المرض المدمر وإلى تسليط الضوء على أهمية مناقشة ومعالجة القضايا المتعلقة بالسرطان. تتضمن المواضيع الرئيسية التي ستناقش في المؤتمر مجموعة واسعة من أنواع السرطانات التي تؤثر على الكبار والأطفال.

وسيقدم المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية المثيرة للاهتمام، حيث يلقي الخبراء العالميون محاضرات ويقدمون الأبحاث الحديثة في مجال علاج السرطان. سيتاح أيضًا فرصة للمشاركين لتبادل المعرفة والخبرات والاستفسار من الخبراء في المجال.

بالإضافة إلى الندوات والجلسات العلمية، ستعقد جلسات لمناقشة الحالات الدراسية والتجارب العملية، وسيتم تنظيم ورش عمل لتطوير المهارات العملية في مكافحة السرطان.

تعتبر جامعة أسيوط مؤسسة علمية مرموقة في مصر، وتسعى لتعزيز جودة الرعاية الصحية والتعليم في مجال علاج الأورام. وتعتبر معهد جنوب مصر للأورام جزءًا هامًا من هذا الجهد، حيث يقدم رعاية طبية متخصصة لمرضى السرطان ويعمل على تطوير التكنولوجيا والأبحاث الحديثة في هذا المجال.

يعد هذا المؤتمر الدولي الحادي عشر فرصة للأطباء والعلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار والابتكارات والتطورات الحديثة في مجال علاج الأورام. ستقدم الندوة الفرصة للمشاركين لمناقشة ومشاركة أفضل الممارسات والتقنيات الحالية في علاج السرطان، وكذلك تبادل الأبحاث الجديدة والاكتشافات الطبية.

سيشارك في المؤتمر العديد من مختلف التخصصات الطبية والعلمية في محاولة لتحقيق تقدم حقيقي في مجال علاج الأورام. سيتم تنظيم مجموعة واسعة من الندوات وورش العمل والجلسات العلمية، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والأطباء.

من المتوقع أن يكون المؤتمر الدولي الحادي عشر لمعهد جنوب مصر للأورام جامعة أسيوط فرصة مثالية لتبادل المعرفة وبناء شبكة قوية من العلاقات المهنية في مجال علاج السرطان. إننا نأمل أن يسهم هذا المؤتمر في تعزيز العلاج المبتكر والمراقبة والرعاية اللاحقة لمرضى السرطان في جميع أنحاء العالم."