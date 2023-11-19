رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة الاتحاد السكندري والأهلي بصالة برج العرب

قرر محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى دعم و مساندة جماهير الثغر بتنظيم رحلة و توفير أوتوبيسات لنقل جماهير الثغر لمساندة فريقها و مشاهدة لقاء نادى الاتحاد السكندري و الأهلى فى إطار مباريات الدور نصف النهائي لدورى المرتبط لكرةالسلة و المقرر إقامته يوم الثلاثاء الموافق 21_11_2023 الساعة الثامنة مساءً بصالة برج العرب و ذلك لحاملى بطاقة المشجع "Fan ID " و تذكرة المباراة ، حيث قرر الاتحاد المصرى لكرة السلة تخصيص عدد " 500 " تذكرة لكل نادى من خلال موقع تذكرتى ، و سوفتتواجد أوتوبيسات مجانية يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادى الاتحاد السكندرى بالشاطبى منالساعة الخامسة مساء حتى الساعة السادسة

يذكر أن المباراة بين الاهلى والاتحاد ستقام فى تمام الثامنة مساءا