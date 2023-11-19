مركز الدراسات والبحوث البيئية بجامعة أسيوط يبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة

عقد مركز الدراسات والبحوث البيئية، بجامعة أسيوط، اجتماعه الأول بتشكيله الإداري الجديد؛ لبحث سبل وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بمهام المركز، وبرئاسة الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المنشاوي: جامعة أسيوط تدعم جهود الدولة في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على دعم جهود الدولة في التصدي لمشكلات البيئة والتغير المناخي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، والحد من تأثيرات التغيرات المناخية ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مؤكدا على الدور المهم الذي يقوم به مركز الدراسات والبحوث البيئيي في تنظيم الدراسات والدورات التدريبية؛ في مجالات الحفاظ على البيئة وحمايتها، وربط كل ما يقوم به المركز من دراسات وبحوث تطبيقية؛ بالسياسة العامة للدولة، والخطط اللازمة؛ للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المحلية، واستثمار طاقة، وأنشطة المركز؛ لخدمة المجتمع، وكذلك المراكز المهتمة بشئون البيئة محلياً وعالمياً.

وصرح الدكتور محمود عبدالعليم، أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات أهمها: وضع خطة المساهمة في الأنشطة التي تتداخل مع نشاطات المركز بالجامعة، وضع خطة واضحة للتعامل مع مراكز الجامعة المتخصصة، مثل التنمية المستدامة وكفاءة الطاقة، إلي جانب تشكيل اللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية القائمة على جميع أعمال المؤتمر الثاني عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي، وتشكيل هيئة إستشارية وهيئة التحرير وسكرتير مجلة جامعة أسيوط للبحوث البيئية التي يصدرها المركز.

وشهد الاجتماع حضور؛ الدكتور أحمد حمزة حسيني أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، ومدير المركز، والدكتورة هبة الله راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صالح محمود إسماعيل رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، والدكتور عاطف القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب، والدكتور محمود مصطفى محمود أستاذ طب الأحياء المائية ورعايتها بكلية الطب البيطري، والدكتور عمرو سعيد عبدالرحمن أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم، والدكتور محمد أحمد ثابت أستاذ مساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب، والكيميائى أحمد حمزة بإدارة السلامة والصحة المهنية، والأستاذ أحمد محمد بخيت سكرتير مجلس إدارة مركز الدراسات والبحوث البيئية.

وعلى هامش الاجتماع؛ وجه الدكتور محمود عبد العليم ، الشكر لكلً من: الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية سابقاً، والدكتور عصام عادل أستاذ بقسم الجغرافيا بكلية الآداب، وعضو بالمركز سابقاً، تقديراً لدورهم وجهودهم خلال الفترة السابقة في خدمة المركز، وأداء دورهم المنوط بهم علي أكمل وجه.

جانب من الأجتماع

جانب من الأجتماع

جانب من الأجتماع