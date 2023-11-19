المصري للتأمين يوضح أهمية الغطاء التأميني للمديرين ومجالس الإدارات

استعرض الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الاسبوعية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالسالإدارات، وهوأحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقلفهماً و يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطرافويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة فيالشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبير

توفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديريالشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم منالمطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التييتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.

نطاق الغطاء التأميني

1-

المؤمن عليهم

2-

تعويض الشركة

3-

تكاليف التمثيل القانونى

كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤوليةالمديرين وأعضاء مجالس الإدارات

حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقةبأدوارهم في الشركة بما في ذلك:

● الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أوإفلاس

● تحريف أصول الشركة

● سوء استخدام أموال الشركة

● الاحتيال

● عدم الالتزام بقوانين مكان العمل

● سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.

الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذاالنوع من التأمين هي :

1. تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.2. توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارةوعدم الإفصاح.3. التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.4. زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.5. الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إمامباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذاتالصلة.​

وأستعرضت النشرة أيضاً مدة تغطية تأمين مسؤوليةالمديرين وأعضاء مجالس الإدارات والمستفديين منهاوأيضاً تكلفتها والعملاء المحتملين لهذا النوع من التأمينوأنواع التغطيات التي تتضمنها الوثيقة.

كما أشارت النشرة إلى أهم الأسباب التي قد تنشأ عنهاالمطالبات والتطورات التي من المتوقع أن تطرأ علي وثيقةتأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات حتيعام 2030.

وقد تعرضت النشرة إلى بعض الاحصائيات الخاصةبيانات السوق خلال الفترة السابقة والتطورات المتوقعةخلال السنوات القادمة فضلاً عن التحليل القطاعيوالجغرافي لسوق وثيقة تأمين المديرين و أعضاء مجالسالإدارات.

ومما سبق تناوله في النشرة عن تأمين المديرين وأعضاء مجالسالإدارات وامثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقةوارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح لنا أهمية هذا النوع منالتأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنهلأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التييتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليهقيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركةبكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.

وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطويرواعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات منخلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.

وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أنتلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجةأو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالميةالتي تعالج جزء من هذه المشكلات.