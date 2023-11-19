مصممة أزياء إماراتية: العباءة الخيلجي الأكثر رواجًا في الوطن العربي ويصل ثمنها الى 80 ألف جنيه

تنجذب المرأة المصرية والعربية لارتداء العباءة السوداء في محتلف الأوقات، لذا تحتل العباءة الخليجي مكانة خاصة في الدول العربية لانها توفر للمرأة الأناقة والاحتشام في آن واحد وتجعلها تبدو في قمة نعومتها دون الميل للجرأة.

منى المنصوري العباءة الخليجي تصمم لتعكس الهوية العربية احتشام ورقي

وبعد إطلاق موسم الرياض واهتمام المرأة بأحدث صيحات العباءة الخيلجي كشفت مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري في تصريحات خاصة لـ جريدة الوفد عن أحدث صيحات العبايات الخليجي للسهرات، مؤكده ان تطريز العباءة يزيد من فخامة إطلالة المرأة خاصة اذا ارتدتئها في المناسبات السارة.

وأضافت ان تصمم العباءة الخليجي من خامات عديدة مثل قماش كريب الجورجيت والندى و الحرير والشيفون مع حبات الألماس سواروفسكي والكريستال والريش والدانتيل الأسود.

وتابعت أن تنقسم العبايات الخليجي الي أقسام عديدة فهناك عبايات تصلح لأرتداء اليومي وتكون أكثر بساطة ونعومة ويوجد تصميم يحمل الكثير من حبات الخرز والكريستال اللامع لتمنح من يرتدها جاذبية من نوع خاص في المناسبات السارة وهناك من تصمم بشكل دقيق لتصلح لمقابلات العمل المختلفة.

وأكملت أن تتسم عباءة السهرة بكثر التطريز من حبات الألماس والكريستال لتناغم مع الأجواء السارة والسعيدة وقد يبلغ ثمنها بداية من 8 ألف درهم بما يعادل 80 ألف جنيه مصري.

واردفت أن العباءة الخيلجي تحتل مكانة عظيمة عند المرأة الأنيقة فهي عنوان للأناقة والنعومة والأنوثة مهما تقدمت خطوط الموضة لم تستطيع اخفاء بريق تصاميمها المختلفة عبر العصور.

وأوضحت أن مصرتعلب دور مؤثر في حركة الرواج لكثير من المنتجات وفي عالم الموضة خصيصًا، لان شعبها يملك ذوق راقي ورفيع في اختيار التصاميم المختلفة، كما انها تحتضن كافة الشعوب فهي أرض الخيرات والبركة وتملك ثروات متعددة لذا يلجئ إليها الجميع فقيرًا ويعود منها غنيًا، فلا أحد يستطيع أنكار دورها الكبير والمؤثر في القضية الفسطينية .

وأختتمت أن أزمة دولة فلسطين أثرت بشكل كبير على حركة البيع والشراء، ولكنها قضية تحمل في طياتها العديد من التفاصيل التي تمس الوطن العربي بأكمله وليس فلسطين فقط، فهناك العديد من الزبائن إجلوا اعراسهم حتى تهدأ الأوضاع في غزة.