منتخب تونس "صغار وكبار" يقلدون احتفالية صلاح (صور)

خسر منتخب مصر من تونس مرتين خلال فترة قصيرة كانت بداية بالمنتخب الأول ثم منتخب تحت 20 عام، واحتفل لاعبو النسور بنفس طريقة احتفال محمد صلاح في المواجهتين في مشهد مثير للجدل بالشارع العربي.

منتخب تونس "صغار وكبار" يقلدون احتفالية صلاح

وخسر منتخب مصر الأول من نظيرة التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء ودي كان في شهر سبتمبر الماضي، واحتفل لاعبو منتخب تونس بطريقة احتفال صلاح الشهير بها في الدوري الإنجليزي.

كما خسر منتخب مصر تحت 20 من نظيرة التونسي برباعية مقابل هدفين، اليوم الأحد ببطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس، وبعد الهدف الأول احتفل لاعبو المنتخب التونسي بنفس طريقة المنتخب الأول على طريقة محمد صلاح.