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الأحد 19 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق مباراة مصر وسيراليون في تصفيات المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر

انطلقت صافرة مباراة مصر وسيراليون بدولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

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تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع أمام تونس

ويلتقي منتخب مصر لمواجهة سيراليون الآن ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.

وكشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمباراة سيراليون ضمن تصفيات أفريقيا للمونديال.

تشكيل مصر لمباراة سيراليون:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

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