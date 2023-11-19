يترقب عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة منتخب مصر أمام نظيره تونس، ضمن الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة الحالية.

ويرغب منتخب الشباب بقيادة المدرب وائل رياض في الخروج بنتيجة مميزة خلال مواجهة تونس اليوم، حيث من المتوقع أن تكون هناك قوة كبيرة في المنافسة خلال المواجهة.

تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع أمام تونس

ويفكر وائل رياض في بدء المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر

الدفاع: معتز محمد، حسام عوض الله، يوسف السيد، حسن أبوالمعاطي.

الوسط: أحمد كباكا، عبدالرحمن خالد، محمد السيد.

الهجوم: محمد عبدالله، عمر خضر، ومحمد زعلوك.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مصر أمام تونس، في الجولة الثالثة ببطولة شمال إفريقيا، في الثالثة من عصر اليوم الأحد، والتي ستنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس 2".

تقام بطولة شمال أفريقيا في الأراضي التونسية في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث ستكون اختبارًا جادًا وقويًا للاعبي الفراعنة، والتي من المؤكد أن يكون بعضهم نواة للمنتخب الأول في المستقبل القريب.

وكانت مواجهتي المنتخب الوطني الماضية قد شهدت تعادلًا وفوزًا، حيث حقق تعادلًا مع نظيره الليبي بدون أهداف، بينما حقق الفوز على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي ظهر خلالها الفراعنة بمستوى قوي.

وشملت قائمة منتخب الشباب كل من:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، أحمد وهبة، أحمد جابر.

خط الدفاع: معتز محمد، أحمد عابدين، حسام عوض الله، محمد سمير، يوسف عبدالحفيظ، حسن أبو المعاطي، مهاب سامي.

خط الوسط: مروان محمود، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، محمد السيد، هادي عامر، عمرو خالد، عمر خضر.

خط الهجوم: مهند محمد، كريم سعيد، محمد زعلوك".