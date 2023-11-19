انقسام في الاتحاد والأهلي على اللاعب المحلي.. أزمة بسبب هيثم عسيري والعبود

شهدت فترة التوقف الأخيره انقسام كبير في فريقي الاتحاد والأهلي بسبب اللاعب المحلي، بعد ظهور مطالبات بحصول اللاعبين المحليين على فرصة خلال المرحلة المقبلة من عمر منافسات الدوري السعودي، حتى لو جزء من المباريات بدلًا من الخروج الكامل من المواجهات.

يعتمد فريقي الاتحاد والأهلي على جميع المحترفين الثمانية منذ الميركاتو الصيفي الماضي، بالأخص فريق الأهلي الذي يعاني من التعثرات في الفترة الماضية، ورغم ذلك يغيب عن المشاركة معه عدد من اللاعبين المحليين، فضلًا عن رحيل مجموعة من المواهب التي كانت قادرة على حمل الفريقين.

انقسام في الأهلي بسبب هيثم عسيري

شهدت الساعات الماضية انقسام داخل نادي الأهلي السعودي حول رحيل هيثم عسيري الرسمي عن الراقي أو بقاءة مقابل الحصول على فرصة – ستكون هي الأولى هذا الموسم – بحيث يريد اللاعب الاعتماد عليه كما كان في الموسم الماضي.

أكد مصادر سعودية أن هيثم عسيري طلب الرحيل عن النادي الأهلي لكن أكدت مصادر أخرى أن اللاعب لم يطلب الرحيل، إنما كان يريد الحصول على إجازة من اجل زواجه.

يرى البعض أن الاعتماد على اللاعب المحلي مهم من أجل مصلحة الفريق وبقاء الروح الحقيقية لأبناء ومحبي الراقي، على عكس ما يراه الأخرين بضرورة الاعتماد على الأجانب لمواكبة التطور الحاصل في الموسمين الماضيين، وعدم السماع للانتقادات الموجهة ضد روبيرتو فيرمينيو أو جابري فيجا.

أزمة في الاتحاد بسبب عبدالرحمن العبود وجوتا

الانقسامات في الأندية اصبحت أمر مستمر بعدما خسرت العديد من النقاط وسط الكثير من التعثرات خلال الفترة الماضية، بالاخص نادي الاتحاد الذي تحول من بطل للدوري للتعثر في 6 مباريات حتى الآن، جاء بسببها في المركز الخامس من الترتيب بعد استقبال 12 هدف حتى الآن.

يرى الكثير داخل نادي الاتحاد أنه يجب اعطاء الفرصة لعبدالرحمن العبود خلال الفترة المقبلة بعدما عاد للتدريبات من جديد عقب رحيل نونو سانتو، بينما يرى البعض الأخر أن دخول جوتا في القائمة والمشاركة في مركز الجناح الأيمن وصانع الالعاب سيكون أكثر إفادة لمواكبة التطور الحاصل في الموسمين الماضيين.