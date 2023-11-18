موقف كولر من أزمة ثنائي الأهلي مع المنتخب الوطني

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقفه من أزمة الثنائي حسين الشحات وإمام عاشور لاعبي الفريق الأحمر مع المنتخب الوطني.

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واستفسر كولر عن قرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا باستبعاد الثنائي من رحلة ليبيريا لخوض لقاء سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 المقرر غداً الأحد.

وأعطى كولر تعليماته لمدير الكرة خالد بيبو بالتواصل مع اللاعبين وإخطارهما بالعودة للتدريبات الجماعية غداً الأحد بعد قرار المنتخب دون توقيع أي عقوبات ضد الثنائي.

تعليق فيتوريا على استبعاد الثلاثي من منتخب مصر



علق المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استبعاد الثلاثي طارق حامد وحسين الشحات وإمام عاشور من قائمة منتخب مصر، والذي كان في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم.

قال فيتوريا: "أوضحت وجهة نظري وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا، نحن نفكر في لقاء الغد ولا نفكر في أي شيئ آخر، لدينا اللاعبون الأكفاء لمواجهة الغد، وسنواجه منافسًا قويًا، ونسعى لتحقيق الفوز".