حمية البحر الأبيض المتوسط تقلل من خطر السمنة.. دراسة توضح

يمكن لنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط أن يقلل من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى النصف، وهذا هو الاستنتاج الذي توصل إليه خبراء التغذية الإسبان من جامعة نافارا.

وجدت دراسة أجريت على 16000 شخص أن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون يقلل من احتمالية زيادة الوزن بشكل خطير بنسبة 43٪.

ولقد ارتبط اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط منذ فترة طويلة بالعديد من الفوائد الصحية ولكن حتى وقت قريب، لم يكن من الواضح ما إذا كان هذا النظام الغذائي يمكن أن يمنع زيادة الوزن الزائد، وللإجابة على هذا السؤال، قام العلماء الإسبان بمراقبة مجموعة من الأشخاص لمدة 10 سنوات.

وتبين أنه كلما ارتفعت نسبة الخضار والفواكه والبقوليات في النظام الغذائي لهؤلاء الأشخاص، انخفض خطر الإصابة بالسمنة مقارنة بمن تناولوا اللحوم والدهون الحيوانية الأخرى وفي الوقت نفسه، فإن المشاركين في الدراسة الذين لديهم أقل خطر للإصابة بالسمنة لم يستبعدوا اللحوم من نظامهم الغذائي تمامًا؛ لقد استهلكوه بكميات معتدلة جدًا، مع إيلاء المزيد من الاهتمام للأسماك.

وأكمل جميع المشاركين استبيانات حول نظامهم الغذائي عندما بدأت الدراسة، كما أكملوا هذه الاستبيانات أيضًا خلال فترة المراقبة حتى يتمكن الباحثون من تقييم التغييرات في نظامهم الغذائي.

وبعد فترة عشر سنوات، تم تشخيص السمنة لدى 584 متطوعا ووجد الباحثون أن 20% من الأشخاص الذين تناولوا أعلى نسبة من الأطعمة النباتية في نظامهم الغذائي كانوا الأقل عرضة للإصابة بالسمنة، وهذا يثبت مرة أخرى أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط يؤثر بشكل كبير على العديد من جوانب صحة الإنسان، وبالتالي يمكن التوصية به لأوسع شرائح السكان.