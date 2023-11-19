صفاء جلال تنضم لصناع مسلسل المداح وتستعد لتصوير مشاهدها

أعلنت النجمة صفاء جلال عن نبأ انضمامها لصناع عمل مسلسل المداح الجزء الرابع، بطولة الفنان حمادة هلال، حيث أنه من المفترض اطلاقه في السباق الرمضاني القادم 2024.

عبرت صفاء جلال عن سعادتها، بالانضمام لأسرة المداح مشيرة بإنها ستبدأ تصوير العمل في منتصف هذا الأسبوع، متمنية النجاح والتوفيق لكل أسرة المسلسل.

مسلسل المداح 3

تعود أحداث المسلسل حول "صابر" حمادة هلال، الذي يدخل في صراعًا جديدًا مع الجن، ويبدأ يحاول خلال العمل التخلص منه، دون أن يقع أن خطر على أسرته، ويتم ذلك في إطار الدراما والتشويق.

أبطال مسلسل المداح 3

وضم العمل عدد من الفنانين أبرزهم: هبه مجدي، محمد رياض، خالد سرحان، محمد عز، أحمد ماهر حنان سليمان، لوسي والعمل من إخراج أحمد سمير فرج وتأليف أمين جمال.

من ناحية أخري، تعد آخر أعمال صفاء جلال مشاركتها في مسلسل ورق التوت، الذي تدور أحداثه في مكان واحد، وهو الأكاديمية الفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة ولمدة 9 أشھر، حيث يواجه كل الأبطال ما لم يتوقعه، ويكتشف الخلفيات الاجتماعية لكل منهم.

أبطال مسلسل روق التوت

ضم العمل عدد الفنانين أبرزهم الفنان شريف سلامة، أسماء جلال، ثراء جبيل، سلوى عثمان، معتز هشام، طارق عبيد، خالد أنور، أية سليم، مصطفى منصور، سماء إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فوزي عبد الرحيم، وإخراج حسام علي.