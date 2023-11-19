إنعام الجريتلي تنتقد أداء الفنانين وترفض عمليات التجميل| وضعتهم في فخ المقارنة

تحرص الفنانة إنعام الجريتلي على الظهور بملامح جذابة كما تحافظ على مظهرها لتخطف أنظار المشاهدين بجمالها الطبيعي، وانتقدت شقيقة الفنانة الراحلة أحلام الجريتلي الفنانين المصريين، وتكشف المشاكل التي تواجهها أثناء التمثيل.

إنعام الجريتلي

إنعام الجريتلي تفتخر بتجاعيد وجهها وترفض عمليات التجميل

أوضحت الفنانة إنعام الجريتلي خلال تصريحاتها الأخيرة، أن الفنانين لا يهتمون بمظهرهم وصحتهم بالشكل الصحيح، فتلجأ الكثير من الفنانات والفنانين إجراء عمليات تجميل؛ للحصول على ملامح شبابية وجسم متناسق، وقالت: " مش بفضل عمليات التجميل لأن كل مرحلة في الحياة ليها جمالها وربنا خلقنا كده، وكل خط موجود في وشك يمنحك خبره ولكن في النهاية ربنا يهدي الجميع ".

وأكدت إنعام الجريتلي أنها لا تشعر بالإنزعاج تجاه تجاعيد وجهها قائلة: " عمري ما خفت من إني أكبر في السن علشان أنا فعلا كبرت مش هكدب على ربنا ولا على الزمن، وبصمات الزمن على وشي وجسمي لازم أعترف بيها، والفنانة أمينة رزق كانت كبيرة وقمر ".

إنعام الجريتلي تنتقد أداء الفنانين المصريين وآدائهم

وأضافت " الجريتلي " أن المسلسلات التركية أفضل من المسلسلات المصرية؛ لأن الفنانين يظهرون بملامح طبيعية دون تكلف مقارنةً بالفنانين المصريين، قائلة: " حب أتابع المسلسلات التركية وبشوف إن الفنان عندهم عنده إمكانيات غير الفنان المصري، في تركيا كلهم أجسامهم ممتازة، مفيش كرش ولا الخطوة الثقيلة، كله جسمه متوازن وبيشتغلوا عارضين أزياء وبيعرفوا يعزفوا والبنت نفسها بتكون صوتها رهيب وبترقص بالية وتغوص وتركب حصان، وأداؤهم طبيعي وأشكالهم حلوة".

أما عن صورة الفنانين المصريين على الشاشة التليفزيونية قالت النجمة إنعام الجريتلي: " على عكس الممثلين المصريين بيشربوا سجاير وصوتهم يخشن ومش بيعملوا تدريبات للتنفس علشان يطوروا من صوتهم ".

إنعام الجريتلي تكشف المشاكل التي تواجهها عند التمثيل

وأوضحت الفنانة إنعام الجريتلي أنها تواجه أزمة تجاه بعض الفنانين أثناء التمثيل وإندماجها مع الشخصية قائلة: "عندما أقوم بتجسيد مشهد أظهر من خلاله متحمسة وصوتي مرتفع.. فمن المفترض أن الفنان الذي أمامي يأخذه مني، ويبدأ في انخفاض الصوت تدريجيًا، ولكن هذا لم يحدث.. فيقوم بالتحدث بصوت منخفض وهذا غير صحيح".