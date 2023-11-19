وكيل تعليم الغربية يفتتح فعاليات  برنامج تعزيز الوعي المجتمعى لدي الطلاب

افتتح اليوم الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات تنفيذ البرنامج التدريبي "تفعيل دور المدرسة في تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الطلاب في ضوء التحول الرقمي"، والذي تم تنفيذه بقاعات مدرسة الشهيد محمد إبراهيم الخولي الثانوية العسكرية بطنطا، بحضور الأستاذ أحمد فاروق عبد الغفار، مدير مركز التدريب الرئيسي، والدكتورة مرفت فايد، مدير إدارة التدريب بالمديرية.

وخلال الزيارة، رحب وكيل الوزارة بالسادة المدربين والمتدربين، مؤكداً على أهمية البرنامج التدريبي في بيان أهمية الوعي المجتمعي لدى المتدربين، وتنمية قيم الولاء والانتماء لديهم، مثمناً دور المتدربين باعتبارهم سفراء لأبنائهم الطلاب في نشر قيم الولاء والمواطنة، والمشاركة في الواجب الوطني، مقدما الشكر والتقدير لإدارة التدريب بالمديرية، على حسن تنفيذ البرنامج التدريبي، سواء بالمديرية أو بالإدارات التعليمية العشر.

الجدير بالذكر أن التدريب يستهدف مديري المدارس لجميع المراحل بمعدل معلم واحد وأخصائي واحد من كل مدرسة، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وذلك لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأحد التاسع عشر من نوفمبر وحتى يوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من نفس الشهر.

يذكر أن المستهدف من هذا البرنامج التدريبي يبلغ 3916 متدرب، بالإضافة إلى رؤساء مجلس الأمناء وعددهم 10، بالإضافة إلى أمين الاتحاد، وعددهم30، ليكون إجمالي المستهدفين من البرنامج التدريبي 3956 متدرب، ويتم التدريب في القاعات البالغ عددها 97 قاعة بالإضافة إلى المسرح، ويتم الاستعانة بعدد 186 من المدربين المعتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بالإضافة إلى عدد 50 من أعضاء أقسام التدريب، والتعليم الابتدائي والإعدادي، والثانوي (عام- فني).

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على بناء الإنسان المصري المتوازن، الذي يتمتع بالوعي المجتمعي، وقيم المواطنة، ليسهم في بناء وطنه، وتنمية مجتمعه، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة، والتي تتطلب مواطنين مدركين لمسئوليتهم، تجاه مجتمعهم ووطنهم في مواجهة التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، والتي تتطلب إعداد جيل قادر على استخدام التكنولوجيا بمسئولية ووعي،