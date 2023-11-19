كلية الطب بأسيوط تنظم حملة طبية بمدرسة السلام الحديثة بعنوان "يوم صحي"

نظمت كلية الطب بجامعة أسيوط "يوم صحي"، وذلك في مدرسة السلام الحديثة بمدينة أسيوط حول أهمية الطعام الصحي والنظام الغذائي المتوازن. تمكن الأطباء والممرضات المتطوعين من قياس مستوى الهيموجلوبين في الدم، وهو عنصر مهم يعطينا فكرة عن صحة الدم ووظائفه. كما تم قياس مستوى السكر في الدم لتحديد خطر الإصابة بمرض السكري، وتم أيضًا قياس مكونات الجسم مثل الوزن والطول باستخدام تقنية "inbody" المتقدمة.

وتم تقديم نصائح طبية متعددة لطلاب المدرسة وأعضاء الهيئة التعليمية، حيث تم توضيح أهمية تناول أطعمة صحية ومتوازنة المكونة من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب تناول الأطعمة العالية بالدهون المشبعة والسكر والملح. تم أيضًا توزيع نشرات طبية توضح طرق الوقاية من سوء التغذية وأمراض السكري والأنيميا وتم توزيع بعض النشرات الطبية للحاضرين.

هذا اليوم الصحي حظي بتفاعل واهتمام كبير من قبل المشاركين، حيث قدمت لهم الفرصة للحصول على نصائح طبية مهمة وإرشادات للمحافظة على صحتهم والوقاية من الأمراض. كما شعروا بالرعاية الصحية المقدمة لهم من قبل فريق الطب في الكلية وتذكروا أهمية الاهتمام بصحتهم والعناية بنظامهم الغذائي. وكما لاقى اليوم الصحى إقبال العديد من المعلمين والاداريين بالمدرسة وتراوحت اعداد ما بين "250 الي 400 فرد" وقدمت لهم الرعاية الصحية والإرشادية اللازمة طبقا لنتائج الكشف

يأتى ذلك بالتعاون بين قطاع خدمة المجتمع ومركز صحة الشباب التابع لقسم الصحة العامة بهدف توعية المجتمع بمخاطر السمنه والانيميا ومرض السكر ونشر الوعي الصحي والبدني في المجتمع

تحت رعاية الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط و الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور سعد زكي وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وإشراف الدكتور ايمان مرسي رئيس قسم الصحة العامة والدكتور مدحت العربي استاذ الصحة العامة ومدير المركز برفقة فريق من اعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بقسم الصحة العامة .

ويعتبر تنظيم هذه الأنشطة الصحية في المدارس أمرًا مهمًا لتعزيز الوعي الصحي لدى الشباب وتعليمهم الأساسيات في الصحة والتغذية. ومن خلال توفير الفحوصات والإرشادات اللازمة، يمكن أن يساعد مثل هذا اليوم الصحي في الكشف المبكر عن أمراض محتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يلهم هذا النشاط الصحي الطلاب والمعلمين على اعتماد نمط حياة صحي وتشجيعهم على مشاركة معلومات الصحة والتغذية المكتسبة مع الأهل والأصدقاء. إنها فرصة لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتعزيز سلامة ورفاهية الجميع.

جانب من اليوم الصحي

جانب من اليوم الصحي

جانب من اليوم الصحي