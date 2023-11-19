انعقاد 48 ندوة في التثقيف الفقهي والإفتاء حول قاعدة "المشقة تجلب التيسير"

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، مساء السبت 18/ 11/ 2023م، بعد صلاة العشاء ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي حول القاعدة الفقهية "المشقة تجلب التيسير"، وقد أكد الجميع أن المشقة تجلب التيسير لأن فيها حرجاً وإحراجاً للمكلف، والحرج مرفوع شرعاً بالنص، وممنوع عن المكلف.

أوضح علماء الأوقاف، أن الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: "يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"، وقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ"، وقال نبينا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "إنما بُعثتم مُبشرين، ولم تبعثوا مُعَسِّرين"، وقال نبينا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): "بُعثت بالحنيفية السمحة".

أماكن إقامة الندوات

وقد جاءت الندوات على النحو التالي

ففي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد الزهراء.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد صادق الرافعي.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد رمضان شحاتة، ومسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد خاتم المرسلين، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد نصر الدين.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة جويرية (رضي الله عنها)، ومسجد فاطمة الشربتلي، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، ومسجد المقطم بالمقطم، وجامع فاطمة النبوية، ومسجد بلال بن رباح، ومسجد علي بن أبي طالب، ومسجد الرحمن، ومسجد التوحيد، ومسجد النور بالقطامية، ومسجد المهدي.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد القروعة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد عمرو بن العاص.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد الجامع الكبير.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد الحاج حسن.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد السد العالي.

وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد ناصر.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد الرحمة.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد المروة القديم.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد البرهامي، ومسجد الفتح.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد الغربي، ومسجد سيدي خليل.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد حي النور.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد السنترال .

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد العامري، ومسجد الجامع.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبي الحجاج.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الوهاب.

وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإسماعيلي.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني