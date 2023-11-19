رئيس الاتحاد الألماني يتحدث عن هدف " الماكينات" في يورو 2024

تحدث بيرند نويندورف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن هدف منتخب بلاده خلال منافسات الوصول لنهائي بطولة الأمم الأوروبية" يورو 2024 "في ألمانيا.

مشيرا إلى أن الهدف رغم الخسارة 2 - 3 أمام تركيا خلال المواجهة الودية التي جمعت بينهما أمس السبت في برلين، هو الوصول لنهائي البطولة.

وقال نويندورف :نخوض البطولة في بلدنا، وبلوغ النهائي هو الهدف.

وأضاف أن الثقة في المدرب جوليان ناجلسمان كبيرة بعد ثلاث مباريات خاضها مع الفريق، حيث قاده للفوز على أمريكا والتعادل مع المكسيك والخسارة أمام تركيا.

وقال نويندورف: من الخطأ تماما أن نبدأ النقاش حول المدرب الآن، منتقدا السلوك العام عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني.

وأشار: غالبا ما نقع في مصيدة الدخول في موقف سام، والإدلاء بتصريحات مهينة، وهذا ليس هو الحال، الشيء المهم الآن في هذا الموقف هو اختيار ما يمكننا البناء عليه.

واعترف بأن منتخب ألمانيا لم يلعب بشكل جيد للغاية خلال بعض المراحل" أمام تركيا، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني التشكيك في كل شيء.

ويشارك منتخب ألمانيا في يورو 2024 تلقائيا باعتبار أن البطولة تقام على أرضه، ويكتفي الفريق بخوض مباريات ودية فقط، حيث سيواجه النمسا الثلاثاء المقبل في فيينا.