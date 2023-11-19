طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتأهلون للدور قبل النهائى لدورى الحلم الأخضر البيئى

صعد فريق طلاب جامعة أسيوط الأهلية، للدور قبل النهائى خلال مشاركتهم فى الجولة الثانية من مسابقات دورى الحلم الأخضر البيئى والذى يأتى ضمن فعاليات المنتدى البيئي الثاني و المنعقد فى رحاب جامعة أسيوط بعنوان "COP 28-Assiut" على مدار شهر نوفمبر الجاري تحت شعار الحلم الأخضر وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المنتدى والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، أن مشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية والتأهل للدور قبل النهائى في مثل هذه المنافسات يأتي في إطار ما تقدمه إدارة الجامعة من دعم ورعاية للنشاط الطلابي الذي يخلق حافزًا قويًا للطلاب لزيادة الثقة بالنفس والتميز العلمي والتفاعل المجتمعي وأكتشاف المواهب والإبداعات المختلفة التي يمتلكها الطلاب فضلاَ عن إعداد وتأهيل للمشاركة في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية

وأشار الدكتور نوبى محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، إلى أن منافسات الدورى البيئى تعد فرصه جيدة لإبراز القدرات و المهارات لدى الطلاب المشاركين فى عدة محاور ثقافية وفنية ورياضية، مشيراَ الى أن المسابقة الثقافية تضمنت عدداً من الأسئلة التي تقيس معرفة الطلاب المشاركين بمختلف الموضوعات البيئية ومشكلاتها وكيفية وضع حلول لها وشملت المسابقة الرياضية التنافس في رياضة تنس الطاولة وكرة السرعة أما المسابقة الفنية فقد تضمنت تقديم بعض اللوحات الفنية المتعلقة بالبيئة باستخدام الأقلام الرصاص

تأتي مسابقات الدوري البيئي تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور محمد مصطفى حمد المنسق العام للدوري البيئي والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة

تكونت لجان التحكيم في المسابقات الثلاثة من الدكتور رجب الكحلاوي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب والدكتورة منال عبدالله الأستاذة بكلية الطب البيطري والدكتور حسن عبدالصبور الوكيل السابق لكلية الطب البيطري بالجامعة والدكتور محمد حسين مهران المدرس بمعهد الأورام والدكتور عماد شعبان الأستاذ بكلية التربية الرياضية والدكتورة إيناس ضاحي الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية والمشرف الفني للدوري البيئي والدكتورة نجلاء بدوي المدرس بكلية الفنون الجميلة والدكتور هيثم عز العرب المدرس بكلية التربية النوعية والدكتور محمد سمير متناوي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية والدكتور هيثم إبراهيم مدير رعاية الشباب وأحمد المنصوري مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة

ضم فريق طلاب الجامعة الأهلية روان أحمد حسن وكريم حسام الدين محمد وبافلى خليفة ومحمود حسين محمود ويوسف محمد نصر ومحمد حسن حويل وأحمد مؤمن إبراهيم وأحمد ضياء الدين كامل وذلك تحت إشراف مصطفى حسن أمين الجامعة مساعد والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وخالد ذو الفقار مسئول رعاية الشباب وأبوالعيون سيد وأحمد صلاح الدين وهبه حجازى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى

جانب من دورى الحلم الأخضر البيئى