«المشاركة في الانتخابات الرئاسية» ندوة بإعلام الزقازيق

أكد الدكتور يحيى دهشان أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، على الأهمية الكبرى للتصويت بشكل فعال لاختيار الرئيس الأفضل للبلاد، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال دهشان فى الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات، أن عدم وجود جمهور الناخبين أمام صناديق الاقتراع أمر يتربص له أعداء الوطن وينتظرونه بشغف، مضيفًا أن ما يحدث من تغييرات سياسية فى منطقة الشرق الأوسط يفرض على الجميع تحمل مسؤولياته تجاه وطنه.

وأكد الإعلامي دسوقى عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، أن مجمعات الإعلام التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، سوف تشكل غرف عمليات فى أيام الانتخابات الرئاسية للوقوف على الحالة الانتخابية، ورصد أهم الأحداث.