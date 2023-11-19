غداً.. استكمال مُحاكمة 43 مُتهماً في "خلية العجوزة"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، غداً الاثنين، مُحاكمة 43 متهماً، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية العجوزة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية أحمد مصطفي.

كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإحالة 43 متهماً بتولى وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة محمد.س بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالإتجار في الهيروين وإحراز سلاح أبيض وذلك في القطامية.

وشمل الحُكم تغريم المُدان 200 ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي ، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.س أنه في يوم 6 مايو 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاح أبيض (مطواه قرن غزال) دون مسوغ قانوني.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة القطامية بأنه ونفاذاً لإذن النيابة العامة الصادر بضبط المُتهم تمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على كيس بلاستيكي بحوي خمسة وعشرون لفافة لجوهر مُخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسر عنه الضبط والتفتيش أقر بإحراز المواد المُخدرة بقصد الإتجار فيها وأن المبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته.

وأثبث تقرير المهماوي الكيماوي أن لفافات المُخدرات وعددها 25 احتوت على مسحوق بيج اللون ثبت أن المسحوق لجوهر الهيروين ووزنوا 11 جراماً