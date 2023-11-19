سقوط أمطار على مراكز ومدن الشرقية

شهدت عدد من قرى ومدن محافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، هطول أمطار، مصحوبة بتكاثر كثيف للسحب، ورياح متوسطة وانخفاض فى درجات الحرارة .

وتسببت مياه الأمطار المتراكمة فى الشوارع غرق عدد من الشوارع، فيما تواصل الأجهزة التنفيذية شفط مياه الأمطار من الميادين والشوارع الرئيسية لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين والسيارات تحسباً لتأثرها نتيجه سوء الأحوال الجوية

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعه الدفع بسيارات شفط وكسح مياة الأمطار من الشوارع بالتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي، تزامناً مع سقوط الأمطار التي شهدتها مراكز ومدن المحافظة .

وأكد محافظ الشرقية، أن غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة، في انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وكان محافظ الشرقية، قد اعطي تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والاحياء برفع درجة الاستعداد لإستقبال فصل الشتاء ومواجهه التقلبات الجوية و احتماليه سقوط الأمطار موجهاً بضروره مراجعه بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتي لا تتسبب في اعاقه حركه المواطنين والسيارات وكذلك الإنتهاء من صيانة اعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.