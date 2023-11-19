وزارة الرياضة تطلق أولم فعاليات البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية " ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم الأحد ، أولي فعاليات المرحلة الأولي من " البرنامج القومي للوعي الاقتصادي للشباب ، والذي يحمل شعار « دور الشباب في دعم الإقتصاد المصري » ، بمقر مركز شباب كفر مناقر _قطاع بنها بمحافظة القليوبية ، بمشاركة 90 شابًا وشابة ، ويقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

وتضمن فعاليات البرنامج علي مدار اليوم وغدًا ، جلسات نقاشية موسعة حول 6 محاور هامة تحت عنوان :" سياسات الحكومة المصرية المتعلقة بدعم الاقتصاد المصري ( المحورالأول : الإصلاحات الهيكلية وتشجيع الاستثمار وتحسين بيئة العمل ؛ المحور الثاني :الأوضاع الاقتصادية السائدة في مصر قبل الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني الاقتصادي والاجتماعي في عام 2014 ؛ المحور الثالث : أهم مكونات البرنامج الوطني للإصلاح الإجتماعي والإقتصادي ؛ المحور الرابع : الأداء الاقتصادي في مصر مع تطبيق برنامج الإصلاح ؛ المحور الخامس : الإقتصاد المصري وجائحة كورونا من حيث التداعيات وإجراءات المواجهة ؛ المحور السادس : الحوكمة وبيئة الأعمال ودعم مسار التنمية في مصر" .

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية أشادت الدكتورة ، أميرة عقل ، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها ، بالدور الاستراتيجي والمحوري لوزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، واهتمامه الشديد بتدريب وتأهيل شباب وشابات مصر نحو برنامج الإصلاح الهيكلي المصري وأهدافه نحو زيادة صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

منذ انتشار "كورونا" وحتى الأزمة الروسية الأوكرانية أدى إلى حدوث تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري، مشيره إلى أن تغيرات المناخ والتوترات الجيوسياسية على مستوى العالم قد تحمل تبعات سلبية مستقبلية على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن هناك حاجة إلى وجود ما يسمى بـ "اقتصاد إدارة المخاطر" في ظل عصر يمتلئ بالأزمات ، خاصة بعد إطلاق وثيقة سياسية ملكية الدولة؛ بهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري .



جاء ذلك بحضور ، الدكتور محمود الصبروط ، مدير مديرية الشباب والرياضة ، الدكتور وليد الفرماوي ، وكيل المديرية للشباب ، الدكتور ناصر السيد ، مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية ، أحمد فؤاد ، مسئول البرنامج بالوزارة .



تجدر الإشارة إلي أن البرنامج يستهدف:" علم الاقتصاد والتحكم في الوعي المجتمعي ، مفهوم الوعى الاقتصادي واثره على المجتمع المصري المعاصر ، ثقافة الوعى الاقتصادي من خلال وسائل الاعلام و مواقع التواصل الاجتماعي ، الوعي الاقتصادي ضرورة لاستقرار الاسرة ونهضة المجتمع ، الشباب والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، دور الدولة في التنمية والإصلاح الاقتصادي ، التضخم والأزمة الاقتصادية العالمية بعد جائحة كورونا ) حيث ينفذ داخل مراكز الشباب بــ 7 محافظات هي [ الأسكندرية ؛ القليوبية ؛ بورسعيد ؛ الدقهلية ؛ شمال سيناء ؛ بني سويف ؛ الوادي الجديد ] .