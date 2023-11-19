روشتة للوقاية من الهربس بين الأطفال بموسم المدارس

عقب انتشاره بين الأطفال

يعد الهربس من أشهر الأمراض الأكثر انتشارًا بين الأطفال في الأيام الأخيرة، وهو فيروس يهاجم الجهاز العصبي، وينتقل إلى الأطفال من خلال التقبيل أو وضع شيء ملوث بالفيروس في الفم.

وتتعدد أعراض "الهربس الفموي" لدى الأطفال تتمثل في ظهور بثور وفقاعات على الشفاه والشعور بحكة، بالإضافة إلى الحمى والإعياء.

الهربس وفترة الحضانة

كما يعتبر الهربس مرض خبيث، ففى أول أسبوع من المرض والتى تسمى "فترة الحضانة للفيروس" لا يظهر على الطفل أى أعراض ولكنه ينقل العدوى لمن حوله ثم تظهر عليه الأعراض وتستمر أربعة أيام، يعانى منها الطفل من ارتفاع شديد فى درجة الحرارة ورشح وطفح جلدى والتهاب فى الحلق، ثم تختفى الأعراض ويعتقد الآباء أن الفيرس اختفى ولكن يظل الطفل ينقل العدوى أيضا بعد أسبوع من اختفاء الأعراض.

وبحسب أطباء فأن الهربس هو عدوى بسيطة ولكن يمكن أن تكون لها مضاعفات في بعض الأطفال الذين لديهم ضعف في المناعة، قد تؤدي إلى التهاب في الأغشية المخاطية للمخ، ولكن هذه حالات نادرة الحدوث بأن يدخل الطفل في مضاعفات، ويحدث ذلك في بعض الأطفال الذين لديهم ضعف أمراض ضعف المناعة، أما باقي الأطفال فتكون الإصابة بسيطة، وقد يتعافى الطفل تلقائيا دون تناول أدوية بمجرد استخدام الكريمات والمرطبات الحل يتعافى الطفل تلقائيا.

علاج الهربس

يعتقد الكثيرون أن المضاد الحيوى هو علاج لفيرس الهربس ولكنه خطأ كبير، فعلاج فيرس الهربس هو (مضادات الفيروسات ، خافض للحرارة ، كمادات مستمرة، دهان ملطف للجلد، الإكثار من تناول السوائل)، وللوقاية من فيرس الهربس يجب اتباع الآتى:

1:تناول تطعيم الهربس عند بلوغ الطفل العام الأول.

2:الابتعاد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة وخصوصا فترة انتشار العدوى فى فصل الصيف.

3: انعزال الطفل عن المصابين بالمرض.